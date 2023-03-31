Первыми пилотами ВСУ на западных истребителях могут быть не украинцы, – офицер ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что на этом этапе войны Украине пока не нужны западные истребители. Однако украинское военно-политическое руководство отмечает необходимость получения самолетов F-16 уже сейчас, ведь они сделают украинскую оборону и будущее контрнаступление гораздо эффективнее.

Вопрос сейчас остро стоит в первую очередь в количестве подготовленных пилотов и возможности управлять этими самолетами, когда Украина их получит. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

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Военный считает, что сейчас по вопросу западной авиации нет единого мнения, ведь союзники оценивают ситуацию в Украине со своей стороны. Поэтому, опираясь на свою военную разведку, американцы пришли к выводу, что на этом этапе существующих в Украине систем ПВО, ракет класса "земля – земля" или "воздух – земля" достаточно. К тому же они передали нашему государству большое количество управляемых авиабомб, которые наносят наиболее точные удары по позициям россиян.

Важно количество обученных пилотов

Украинское военно-политическое руководство уверенно заявляет союзникам о необходимости западных истребителей F-16 для победы над врагом. F-16 имеют гораздо более мощные возможности, чем самолеты типа Су и МиГ, и могли бы беспрецедентно улучшить оборонную способность украинской авиации

С другой стороны, по словам Березовца, западные партнеры Украины учитывают количество подготовленных пилотов в Вооруженных силах.

Передать Украине две эскадрильи F-16 не так сложно, как подготовить пилотов к ним,

– добавил спикер.

Он убежден, что до конца этого года все же будет принято положительное решение по передаче американских или европейских истребителей.

Военный ВСУ о возможностях получения западной авиации: смотреть видео

Иностранцы могут стать первыми пилотами F-16 в Украине

"Возможно, так случится, что первыми пилотами этих самолетов будут не украинцы, а добровольцы из стран НАТО. Тем более что желающих действительно уже достаточно", – сообщил военнослужащий.

Он вспомнил, что во время формирования интернационального легиона в Украине были поданы десятки тысяч заявок, и большинство из тех добровольцев приехали воевать бок о бок с ВСУ.

Березовец предположил, что на первых порах, когда Украина получит самолеты F-16, ими будут руководить ветераны Воздушных сил НАТО. То есть люди, уже закончившие службу, в возрасте 40 – 45 лет.

Союзники уже начали передавать Украине авиацию