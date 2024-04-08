Западные СМИ не называют Путина президентом: как это поможет Украине
После так называемых российских выборов в марте 2024 года западные СМИ в своих изданиях перестали называть Владимира Путина президентом. Это важный шаг западных СМИ, который может помочь Украине.
По мнению журналиста и публициста Александра Невзорова, которое он высказал 24 Каналу, пресса в Европе, особенно профессиональная и большая, имеет колоссальное влияние и серьезный авторитет. И это может помочь взбудоражить общественное мнение Запада относительно войны в Украине, которое так странно погасло, наигравшись в скорбь.
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Террорист не может называться президентом
Крупные западные СМИ после "выборов" отметили, что россияне выбрали не президента, а сумасшедшего диктатора. Это важно, поскольку работает на десакрализацию персоны и означает, что она уже за пределами политики, права, юриспруденции и человеческих представлений.Обратите внимание! В течение 15 – 17 марта в России проходили так называемые выборы президента. Российский Центризбирком заявил, что менее чем за сутки обработал 100% протоколов с почти 140-миллионной страны. "Победителем", ожидаемо, оказался Владимир Путин, который набрал 87,28%.
Однако в Европе еще задолго до выборов заявили, что не признают их результаты, поскольку выборы не являются честными и свободными. Белый Дом признал эти выборы нелегитимными.
С точки зрения западной журналистики, которая имеет силу и влияние, террорист, вор, убийца не может маркироваться авторитетным словом "президент".
Как реагирует Кремль
Интересно, однако, что Кремль не расстраивается по этому поводу, потому что считает, что сейчас Россия занята "перегрызанием пуповины связи с цивилизацией". Они декларируют, что являются абсолютно независимыми ни от одной цивилизации.
"В эти игры можно было бы играть, но Россия, которая никогда не имела ничего своего, при отказе от цивилизации и разрыве с ней отношений направится обратно в свои "лапти", – подытожил Александр Невзоров.
Западные СМИ о Путине
- Немецкое издание Bild называет Путина "кремлевский диктатор". Также они используют и синонимы (тиран, деспот), избегая термина "президент".
- Британская газета The Telegraph титулует Путина "диктатором" или вообще не использует никакие титулы при упоминании Путина.
- Немецкие издания, в частности Sueddeutsche Zeitung используют более "мягкие" титулы – "шеф Кремля", "начальник Кремля", "глава Кремля" и др.
- Британский таблоид The Sun регулярно прибегает к экстравагантным определениям для Путина – "параноик", "сумасшедший Влад", "тиран".