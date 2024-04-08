Западные СМИ не называют Путина президентом: как это поможет Украине

После так называемых российских выборов в марте 2024 года западные СМИ в своих изданиях перестали называть Владимира Путина президентом. Это важный шаг западных СМИ, который может помочь Украине.

По мнению журналиста и публициста Александра Невзорова, которое он высказал 24 Каналу, пресса в Европе, особенно профессиональная и большая, имеет колоссальное влияние и серьезный авторитет. И это может помочь взбудоражить общественное мнение Запада относительно войны в Украине, которое так странно погасло, наигравшись в скорбь.

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Террорист не может называться президентом

Крупные западные СМИ после "выборов" отметили, что россияне выбрали не президента, а сумасшедшего диктатора. Это важно, поскольку работает на десакрализацию персоны и означает, что она уже за пределами политики, права, юриспруденции и человеческих представлений.

В течение 15 – 17 марта в России проходили так называемые выборы президента. Российский Центризбирком заявил, что менее чем за сутки обработал 100% протоколов с почти 140-миллионной страны. "Победителем", ожидаемо, оказался Владимир Путин, который набрал 87,28%.Однако в Европе еще задолго до выборов заявили, что не признают их результаты, поскольку выборы не являются честными и свободными . Белый Дом признал эти выборы нелегитимными.

С точки зрения западной журналистики, которая имеет силу и влияние, террорист, вор, убийца не может маркироваться авторитетным словом "президент".

Как реагирует Кремль

Интересно, однако, что Кремль не расстраивается по этому поводу, потому что считает, что сейчас Россия занята "перегрызанием пуповины связи с цивилизацией". Они декларируют, что являются абсолютно независимыми ни от одной цивилизации.

"В эти игры можно было бы играть, но Россия, которая никогда не имела ничего своего, при отказе от цивилизации и разрыве с ней отношений направится обратно в свои "лапти", – подытожил Александр Невзоров.

Западные СМИ о Путине