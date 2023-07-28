Мы воюем, а они "снимают сериал", – в ОП разнесли "аналитику" западных медиа

Западная пресса ежедневно публикует множество аналитики относительно дальнейшего хода украинского контрнаступления и вообще о ситуации в Украине, которая воюет со страной-агрессором.

Однако такая "аналитика" мешает нашему государству и наносит определенный вред украинским военным на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Желание "бежать" перед армией

Как отметил он, ежедневно западные СМИ публикуют предположения, где произойдет главный удар, на каком направлении будут разворачиваться события. И в этом их желание "бежать" перед армией для того, чтобы увеличить потери чужой.

Ведь эти "аналитики" из западных изданий хотят продемонстрировать себя как умных людей. Мол, мы здесь анализ будем делать – что, где, как будет происходить.

"Мы воюем, а они "снимают сериал". Поэтому они говорят, что атака произойдет на определенном участке фронта, и таким образом "информируют" россиян, чтобы они подошли туда, где будут идти украинские силы. Это так выглядит. И это опасно", – подчеркнул Подоляк.

России говорят: делайте что хотите

Кроме того, в западных СМИ появляются упреки о якобы "медленном" темпе украинского контрнаступления. При том, что западные издания уже сообщили о движении и направлении наших сил, и россияне сконцентрировались там.

При этом нам не предоставили определенное количество оружия. Почему? Потому что хотят посмотреть, можно ли с ножом выиграть войну, где используется крылатая ракета,

– заметил советник главы ОПУ.

В то же время Подоляк обратил внимание на другую составляющую. Ведь каждый день кто-то из руководителей других стран заявляет о том, что НАТО категорически "не будет вмешиваться в конфликт" и "не будет реагировать на провокации России". В частности, на пролет российских ракет над другими странами, которые являются членами НАТО. На блокирование Россией не внутренней акватории Черного моря, где уже три страны НАТО имеют свои коммерческие интересы: Турция, Болгария, Румыния.

"Это значит, что России постоянно говорят: делайте, что хотите, атакуйте как хотите, нарушайте любое международное право. Мы на это не будем реагировать, потому что считаем, что это провокация для эскалации. А мы не хотим эскалации. Это так выглядит и это крайне опасно", – уверен Подоляк.

Михаил Подоляк раскритиковал западную "аналитику" по поводу хода войны: смотрите видео

Поэтому было бы желательно, что западные СМИ не комментировали ход войны и не рассказывали, на каком направлении украинская армия будет двигаться. А также чтобы не звучали заявления, которые провоцируют Россию тем, что Запад "не будет реагировать" на соответствующие агрессивные действия России.

Кроме того, было бы лучше, если бы анонимные источники перестали быть анонимными, и мы хотя бы понимали кто такой "умный", кто делает все "сливы".

"Ведь все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина платит гораздо большую цену, чем могла бы", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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