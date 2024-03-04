Хорошая, но малореальная идея, – в 3 ОШБр сказали, где можна привлечь западные войска в Украине
Источник:Максим Жорин
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин высказал свое мнение относительно контингента западных войск. Военный отметил, что это хорошая, но малореальная идея.
В то же время майор высказал идею, где бы потенциально были нужны западные военные в случае их отправки в Украину. По словам Жорина, это не были бы горячие точки на фронте.
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Жорин сказал, где бы пригодились западные военные в Украине
В своем телеграмм-канале Максим Жорин написал, что все чаще появляются заявления западных политиков о возможностях размещения иностранных войск в Украине.
"На сегодня считаю эту идею хорошей, но, к сожалению, малореальной", – заметил майор.
В то же время заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отметил, что, если западных военных отправят в Украину, то, конечно, они непосредственное участие в боях точно принимать не будут.
Однако определенные задачи выполнять могут – хотя бы осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы,
– отметил Жорин.
Кроме того, майор также отметил, что лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас – взятие под контроль белорусской границы. Таким образом, по словам военного, можно было бы освободить часть своих сил для активных участков фронта.
Макрон сказал, будет ли отправлять военных в Украину скоро
- Президент Франции Эммануэль Макрон сделал новое заявление относительно отправке военных в Украину. Французский глава в интервью заявил, что развертывание сил страны в нашем государстве в ближайшее время не планируют.
- В то же время глава Франции по отправке военных в Украину отметил, что "ничего исключать нельзя". По словам Макрона, партнеры начали дискуссию и думают обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на нашей территории.
- Ранее Макрон допустил возможность ввода войск НАТО в Украину и заявил об этом публично. Подробнее о словах Макрона об отправке западных войск в Украину и реакции других стран-партнеров – читайте в материале.
- Стоит отметить, что заявление президента Франции вызвало волну возмущения. Негативно отреагировали правительства стран-союзниц. Их лидеры отмечали, что свои войска отправлять не будут.