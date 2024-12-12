Отправка западных войск в Украину: когда это возможно и что они будут делать

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Варшаву, где пообщался с премьером Польши Дональдом Туском относительно размещения в Украине миротворческого контингента. Некоторые СМИ предполагали, что к нам могут отправить примерно 40 тысяч военных.

Предполагалось, что отправка западного контингента возможна после прекращения огня. Как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, есть разные форматы привлечения иностранных войск в Украину.

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Согласится ли на это НАТО

Все страны-члены Альянса должны высказаться за определенное решение. Все хорошо понимают, что единодушия среди 32 стран по этому вопросу точно не будет. По меньшей мере Венгрия и Словакия будут его блокировать.

Но каждая страна в отдельности может действовать по своему усмотрению. Уже были случаи, когда к тем или иным операциям привлекали Францию, Великобританию, Германию, но не коллективное НАТО.

Отправка войск в Украину может быть только после окончания войны, потому что на этом этапе оно не имеет смысла. Не существует гарантий, что бойцы не получат ранения, не будут убиты, что привело бы к безумным осложнениям внутри национальных правительств,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

В каком формате могут привлечь войска

Сразу возникает вопрос, где будут стоять иностранные бойцы. Можем предположить, что их разместят в крупных городах Украины, в тылу. Также, возможно, они будут стоять на линии разграничения. Но в таком случае это должна согласовать Россия, что маловероятно.

Если страна-агрессор все-таки пойдет на такой шаг, то со 100% вероятностью Владимир Путин захочет видеть на линии боестолкновения представителей стран, которым доверяет. Например, Беларусь, Казахстан, Китай, африканские страны, чтобы сбалансировать ситуацию.

Главный вопрос, какой функционал этих военных? Установление мира – нет, его поддержка – тоже нет. Возможно, контроль, как в свое время это делала ОБСЕ, когда их представители просто ездили и фиксировали, все что происходит,

– рассказал Иван Ступак

Обратите внимание! После встречи с Макроном глава Дональд Туск заявил, что польские войска не зайдут в Украину даже после прекращения огня. Сообщение об отправке солдат он назвал спекуляцией.

"На этом этапе так, но это большая политика, где все может измениться. Например, если за миротворческую деятельность страны-участники будут получать денежные вливания, а бойцам будут платить больше, то все может измениться. Поэтому это вопрос цены, стоимости, политики и интереса", – подытожил Иван Ступак.

Напомним, западные СМИ написали, что Эммануэль Макрон планирует создать европейскую миротворческую миссию в Украине. Ключевым союзником в этом должна была стать Польша.

После того как глава польского правительства отрицал эту возможность, президент Франции сказал, что никто кроме Польши, не может решать, что ей делать. В то же время поддержка Парижа продолжится.