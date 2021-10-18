В Запорожье антимасочника выперли из маршрутки: эпическое видео
Источник:телеграм-канал "Это Запорожье"
В Запорожье произошла драка прямо в маршрутке. Конфликт возник из-за пассажира, который хотел ехать без маски.
Инцидент случился 18 октября в городской маршрутке №69. Очевидцам удалось снять конфликт на видео.
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В Запорожье произошла драка в маршрутке
На нем слышно, как пассажиры ссорятся с мужчиной, который вошел в салон маршрутного такси без защитной маски. Они сначала призвали водителя вызвать полицию, а затем решили выгнать мужчину в кепке самостоятельно.
На протяжении всего видео слышно, как пассажиры обзывают "антимасочника" нецензурными словами. Зато он лишь улыбался в ответ. Впоследствии пассажир в очках ногами вытолкал мужчину из салона.Обратите внимание! С 18 октября Запорожье перешло в красную зону карантинных ограничений, поэтому маски в транспорте являются обязательными для всех пассажиров.
Пользователи сети активно обсуждают инцидент:
- "Еще бы они сами маску правильно носили – тогда хорошо. А так – просто быдло-движ";
- "Думаю, дело в том, что он всех задерживал";
- "Смотрю видео, стыдно почему-то мне, а не тем, кто в маршрутке";
- "Это уже не люди, реально сдурели";
- "Противно смотреть, одни матерные слова, жаль, что у нас такой народ".
В Запорожье мужчину без маски выперли из маршрутки: смотрите видео
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