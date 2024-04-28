В Запорожье во время выступления акробаты сорвались с высоты: в сети показали жуткое видео

Опасный инцидент произошел в Запорожском цирке. Там во время спектакля двое артистов упали с высоты.

Как сообщают СМИ, несчастный случай произошел вчера, 27 апреля. В сети распространили видео этого страшного эпизода.

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Опасный трюк

На кадрах зафиксировано исполнение трюка двумя артистами– парнем и девушкой. Он держится руками за канат, а она– за его ногу. В такой позе они кружат по залу, пока в какой-то момент мужчина не впускает канат, и они вместе с партнершей падают на пол с 5-метровой высоты.

На видео слышны испуганные голоса зрителей.

Как отмечают очевидцы, оба акробатов, к счастью, остались в живых. У парня – сломана нога, а у девушки – сотрясение мозга.

Жуткое падение с высоты: смотрите видео

Тем временем в Перу школьная учительница упала с высоты 15-метров и уцелела. 55-летняя учительница шла домой по горной тропе, поскользнулась и упала в овраг. Целые сутки женщина пролежала без сознания. Следующие 8 дней она провела в горах. В течение этого времени ела только шоколадные конфеты и творог, которые ей подарили ученики.

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