В Запорожье обсудили план эвакуации в случае взрыва на ЗАЭС

Местные власти Запорожья провели совещание по подготовке эвакуации населения. Она потребуется, если на Запорожской атомной электростанции произойдет взрыв.

В Запорожье обсудили возможные планы эвакуации

Так, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что в настоящее время властями разработано несколько планов. Они рассчитаны на временно оккупированные и подконтрольные территории.

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По словам главы области, уже отработана система срочного оповещения населения о порядке действий и конкретном виде опасности доступными методами и на всех доступных информационных ресурсах.

Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени рассуждать, необходимо будет четко следовать предварительно утвержденному плану действий,

– заявил Старух.

Он также добавил, что профильные подразделения занимаются проработками точек сбора в случае эвакуации гражданских.

Что происходит на Запорожской АЭС: последние события

Действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.

Оккупанты завезли на ЗАЭС еще больше военных и техники. В общей сложности на территории атомной станции теперь дислоцируются более 40 единиц военной техники. 22 августа россияне завезли на ЗАЭС еще два БТР и 6 спецгрузовиков в ремонтную зону станции. Кроме того, на Запорожской АЭС стало больше военных.

В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелыми.

Энергоатомы считают, что периодические обстрелы территории ЗАЭС создают серьезные риски безопасности станции.

При этом политтехнолог Михаил Шейтельман говорит, что россия опасается НАТО, поэтому не допустит каких-либо инцидентов на Запорожской АЭС.

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