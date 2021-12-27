В Запорожье на половину повысят цены на проезд в транспорте

В Запорожье планируют поднять цену на проезд в общественном транспорте. Платить местным жителям, скорее всего, придется больше уже после новогодних праздников.

Проект соответствующего решения уже появился на сайте городского совета. Цена будет зависеть от конкретного маршрута.

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Цена проезда будет зависеть от маршрута

В целом стоимость проезда в маршрутном такси увеличится с 8 до 12 гривен. За поездку в Хортицкий район придется выложить 14 гривен.

Также В Запорожье планируют уравнять стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Они составят 10 гривен.

В Киеве произошел сбой платежной системы

Отметим, что 24 декабря в столице произошел глобальный сбой в платежной системе в общественном транспорте. Пассажиры не могли приобрести билеты в приложении и по QR-коду. Контролеров о такой ситуации предупредили, поэтому пассажиров они не штрафовали.

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Коротко о последних резонансных случаях с общественным транспортом: