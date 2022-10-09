После попадания жилая многоэтажка в Запорожье разрушается на глазах: жуткое видео

Российские военные в ночь на 9 октября мощно обстреляли Запорожье. Целью оккупантов стали жилые дома, которые после обстрелов разрушаются.

Оккупанты атаковали Запорожье, выпустив по городу более 20 ракет разного типа, пишет 24 канал. В результате обстрела дома, которые пострадали, больше не пригодны для жизни.

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В Запорожье обрушился аварийный дом, который обстрелял враг

В частности, на кадры попал момент, как обрушивается дом, обстрелянный российскими военными. Аварийный дом продолжил рушиться после обстрела.

На видео, опубликованном в сети, заметно, как обрушился верхний этаж.

В Запорожье разрушался аварийный дом: видео

Следует отметить, что в Офисе генпрокурора информировали, что во время поисков людей обрушилась часть пострадавшего от ракетного удара оккупантов здания.

Речь идет о доме, в котором из-за обстрела был разрушен подъезд. По словам спасшейся женщины, под завалами могли оставаться люди.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух вечером 9 октября сообщил, что в Запорожье продолжают разбор завалов после ракетных обстрелов. По его словам, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Ракетный обстрел Запорожья: что известно

Оккупанты в ночь на 9 октября в очередной раз за последние дни обстреляли Запорожье. Россияне выпустили 4 крылатые ракеты Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Также войска агрессора ударили по Запорожью 16 ракетами из ЗРК С-300.

Известно, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 13 человек – 5 женщин, 7 мужчин и 1 ребенок. В то же время медики борются за жизнь 50 человек, среди которых 11 детей. Еще 39 человек на амбулаторном лечении.

Осенью оккупанты уже несколько раз мощно обстреляли Запорожье. Например, 6 октября российские военные нанесли ракетный удар, в результате чего погибли 20 мирных жителей. Также 30 сентября враг ударил по гуманитарной колонне, из-за чего погибли 32 человека.

В результате последних обстрелов Запорожья погибли 65 человек. В то же время на свободной территории Запорожской области за последние дни обстрелы России унесли жизни 42 человек.

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