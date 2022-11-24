В Пологах на Запорожье взорвали коллаборанта Калашника, – СМИ

В Запорожской области, вероятно, взорвали коллаборанта Сергея Калашника. Автомобиль предателя якобы взорвался вечером 23 ноября.

Местные СМИ сообщают, что вечером 23 ноября в автомобиле предателя из города Пологи сдетонировало взрывное устройство. Коллаборант, похоже, выжил.

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Коллаборант попал в больницу

Сообщается, что предатель получил ранение и находится в больнице.

По предварительной информации, пострадавшим коллаборантом оказался экс-председатель Пологовского райсовета Сергей Калашник.

После оккупации города россияне назначили его на должность так называемого "главы муниципального образования города Пологи".

Колаборантам несладко на Запорожье

На оккупированной территории Запорожской области процветает сопротивление, из-за чего предатели и оккупанты не могут спокойно спать.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов с семьями сбежали с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины в Крым.

Федоров подчеркнул, что приспешники захватчиков испытывают опасность и ищут любую возможность, чтобы избежать ответственности и убежать.

Так во временно оккупированном Мелитополе недавно прозвучал "хлопок". В результате коллаборант Дмитрий Трухин получил несколько тяжелых ранений и оказался в реанимации.

Также в Запорожской области якобы взорвали "оккупационного заместителя мэра Бердянска" Павла Ищука. У одного из жилых домов якобы сработало взрывное устройство, от которого и погиб предатель.

В сентябре в Мелитополе взорвали дом коллаборанта Юрия Онищука. Кроме того, от сил сопротивления пострадал коллаборант Олег Шостак.

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