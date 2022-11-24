В Пологах на Запорожье взорвали коллаборанта Калашника, – СМИ

24 ноября 2022 , 20:40
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В Запорожской области, вероятно, взорвали коллаборанта Сергея Калашника. Автомобиль предателя якобы взорвался вечером 23 ноября.

Местные СМИ сообщают, что вечером 23 ноября в автомобиле предателя из города Пологи сдетонировало взрывное устройство. Коллаборант, похоже, выжил.

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Коллаборант попал в больницу

Сообщается, что предатель получил ранение и находится в больнице.

По предварительной информации, пострадавшим коллаборантом оказался экс-председатель Пологовского райсовета Сергей Калашник.

После оккупации города россияне назначили его на должность так называемого "главы муниципального образования города Пологи".

Колаборантам несладко на Запорожье

  • На оккупированной территории Запорожской области процветает сопротивление, из-за чего предатели и оккупанты не могут спокойно спать.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов с семьями сбежали с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины в Крым.
  • Федоров подчеркнул, что приспешники захватчиков испытывают опасность и ищут любую возможность, чтобы избежать ответственности и убежать.
  • Так во временно оккупированном Мелитополе недавно прозвучал "хлопок". В результате коллаборант Дмитрий Трухин получил несколько тяжелых ранений и оказался в реанимации.
  • Также в Запорожской области якобы взорвали "оккупационного заместителя мэра Бердянска" Павла Ищука. У одного из жилых домов якобы сработало взрывное устройство, от которого и погиб предатель.
  • В сентябре в Мелитополе взорвали дом коллаборанта Юрия Онищука. Кроме того, от сил сопротивления пострадал коллаборант Олег Шостак.

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Автор: Михайло Гема