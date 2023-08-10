Цинично лжет об ударе России по Запорожью: гауляйтер Рогов назвал детей и МАГАТЭ "наемниками"

Фанат "русского мира" Владимир Рогов признал, что Россия ударила по гостинице в Запорожье. В то же время, коллаборант неудачно попытался оббелить страну-агрессорку, использовав клише из кремлевской методички и выставив себя посмешищем в интернете.

Гауляйтер Владимир Рогов выложил в соцсети последствия российской атаки по Запорожью. Коллаборант из Запорожской области успел отредактировать пост, полный циничной лжи и манипуляций, передает 24 Канал.

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Рогов признал, что российские оккупанты попали в отель Reikartz в центре Запорожья. В то же время, коллаборант использовал классическую тактику кремлевских пропагандистов: выдавать гражданские объекты за военные и цинично не признать террора России против мирного населения Украины.

Он нагло солгал, что гостиница якобы была базой для ВСУ, добровольцев, "нацистов" и "иностранных наемников". Другие кремлевские пропагандисты заявили, что в здании базировался "Иностранный легион".

Пропагандисты Кремля и гауляйтеры, в частности, Рогов, сели в лужу. Ведь в эту гостиницу раньше приезжали представители МАГАТЭ. Также в этом здании был детский лагерь для детей 6 – 13 лет. Как пишет телеграмм-канал "Это Запорожье", 10 августа программа там завершилась раньше. Поэтому многих деток успели забрать до коварного удара страны-агрессорки. Таким образом, Рогов и другие кремлевские прихвостни фактически назвали детей и представителей МАГАТЭ "наемниками" и "нацистами".

Реклама детского лагеря в отеле в Запорожье / Скриншот из соцсетей

В конце сообщения Рогов написал, что "город Запорожье есть и будет свободным". Однако кремлевский пропагандист забыл добавить, что областной центр есть и будет свободен от российских оккупантов и коллаборантов. Такая же участь ожидает и временно оккупированные Россией территории Украины.

Что известно об ударе России по Запорожью