Серьезный и важный объект: для чего России Запорожская АЭС
Российская Федерация устраивает провокации на захваченной Запорожской атомной электростанции. Действия оккупантов являются циничным ядерным террором в отношении всего мира.
Об этом 24 каналу сказал министр топлива и энергетики Украины (2005-2006 годы) Иван Плачков. По его словам, россияне постоянно обвиняют Украину в создании ситуаций, которые могут привести к радиационным выбросам.
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Зачем России Запорожская ЕС
Плачков отметил, что захватив Запорожскую атомную электростанцию, Российская Федерация прибегает к ядерному терроризму.
Это такой, вероятно, более мощный терроризм. Здесь 6 энергоблоков по 1000 мегаватт,
– сказал экс-министр.
Он отметил, что на атомной электростанции есть много ядерного топлива, резервного ядерного топлива, а также большое хранилище отработанного топлива.
Плачков объяснил, для чего России Запорожская АЭС: смотрите видео
"Это террор относительно всего мира"
Плачков подчеркнул, что россияне постоянно обвиняют Украину в том, что она якобы создает ситуации, которые могут привести к радиационному выбросу. В частности, упрекают нас в повреждении линий, из-за чего электростанция не имеет питания на собственные нужды и, соответственно, работают дизельные генераторы.
Это такой терроризм. Потому что объект очень серьезный. Они ее захватили и терроризируют не только Украину, не только европейский континент. Это террор относительно всего мира,
– подчеркнул экс-глава Минэнерго.
Он добавил, что ЗАЭС не нужна россиянам для обеспечения нужд временно оккупированного Крыма. Ведь остров обеспечен.
Провокации России на Запорожской АЭС: что известно
- Оккупанты неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, а также заминировали ее. Россияне цинично пригрозили взорвать станцию, если Украина вернет контроль над ней.
- 25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. На следующий день станцию удалось подключить к энергосети.
- Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в оккупированный Энергодар, чтобы проверить работу Запорожской АЭС. Оккупанты всячески препятствовали делегации. Они начали обстреливать город с 5 часов утра.
- Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии потребовал от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС. Совет, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял соответствующую резолюцию.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин 4 октября подписал указ о так называемой аннексии Запорожской АЭС. В МИД и Энергоатоме отреагировали на очередное российское преступление.
- Российские оккупанты усиливают охрану Запорожской АЭС. Недавно часть станции начали контролировать кадыровцы, в частности, специальное подразделение быстрого реагирования "Ахмат".