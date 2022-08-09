россия ищет предохранитель, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, – Жданов об обострении на ЗАЭС
россия, вероятно, заминировала Запорожскую АЭС в Энергодаре. Также российские оккупанты разместили там свою технику и угрожают взорвать ЗАЭС. Эксперты считают, что россия просто ищет способ остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ведь сейчас все волнуются из-за угрозы оккупации ЗАЭС. В ОП говорят, что Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС.
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Эксперт считает, что события оккупантов на Запорожской АЭС – это политическая игра россии.
российские захватчики ищут любой предохранитель, чтобы остановить наше контрнаступление. Они используют все, даже шантаж. Но это лишь попытка найти защиту от контрнаступления ВСУ,
– заявил Жданов.
Он добавил, что то, что США до сих пор не предоставили ракету HIMARS на 300 километров, это может быть политическое давление Америки на россию в контексте всей войны. Эксперт считает, что США подает сигналы оккупантам, якобы "сегодня не дали ракеты, а завтра дадим".
Жданов о ядерном шантаже россии на Запорожской АЭС: видео
Что известно о Запорожской АЭС: главное
- россия обстреливает Запорожскую АЭС в Энергодаре. Также российские оккупанты разместили там свою технику и угрожают взорвать ЗАЭС.
- В частности, 5 августа россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Во время обоих обстрелов было зафиксировано по три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.
- В результате второго обстрела россияне попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор. Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.
- Обстрелы продолжились вечером 6 августа, когда войска агрессора едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива. В Энергоатоме отметили, что россияне, скорее всего, целились именно по 174 контейнерам.
- Также россияне заминировали Запорожскую АЭС. Президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что оккупанты заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к ставку-охладителю. Также заминирована вся линия, на которую станция выходит на Каховское водохранилище.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что радиоактивным выбросам безразличны государственные границы. Он призвал мир отреагировать на заминирование территории.
- россияне держат снаряды в цехах станции и угрожают все взорвать и оставить "выжженную землю". Ранее об этом сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии, командующий гарнизоном ЗАЭС валерий васильев.
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