Россияне спровоцировали настоящую экологическую катастрофу на Запорожской АЭС
Источник:"Энергоатом"
Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Российские захватчики спровоцировали экологическую катастрофу на станции.
Последствия преступной деятельности оккупантов на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.
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Как россияне на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу
В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.
Это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.
В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы.
Россия – страна-террорист, оставляющая за собой развалины и несущая катастрофу по принципу выжженной земли!
– отметили в "Энергоатоме".
Оккупанты спровоцировали экологическую катастрофу: смотрите видео
Что происходит на ЗАЭС: последние новости
- На Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Это произошло в результате нового обстрела российскими военными.
- Как сообщал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, оккупанты оказывают "недопустимое давление" на украинский персонал на ЗАЭС.
- Оккупанты разместили на ЗАЭС военную базу, но на станции продолжают работать украинцы. Враг пытается заставить людей работать на Росатом.
- Владимир Зеленский заявлял, что пребывание оккупантов на ЗАЭС создает серьезные риски для безопасности станции.
- Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что для того, чтобы вызвать серьезные проблемы с энергоснабжением, не нужно разрушать полностью АЭС, достаточно даже просто частично вывести из строя оборудование.
- Напомним, что недавно из российского плена освободили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
- Кстати, гендиректор МАГАТЭ Гросси ездил в Москву и в Киев, чтобы попытаться организовать на Запорожскую АЭС некую демилитаризацию. Несмотря на это, россияне держат в терроре работников станции.
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