Оккупанты превратили ЗАЭС в "ядерную крепость": мэр Энергодара описал ситуацию на станции

Дмитрий Орлов прокомментировал ситуацию на ЗАЭС, временно оккупированную россиянами. По его словам, захватчики прячут личный состав, технику и боеприпасы в периметре станции.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне 6 раз обесточили ЗАЭС. Это очень рискованно, ведь такие действия оккупантов могут привести к радиационной катастрофе.

Читайте также Россия обманывает наблюдателей МАГАТЭ: эксперт по ядерной энергетике объяснила ситуацию на ЗАЭС

Что происходит на ЗАЭС

По словам Орлова, российские захватчики производят на территории станции определенные ротации. Фиксируется перемещение вражеской техники и живой силы противника. В то же время городской голова отметил, что не видел со стороны оккупантов каких-либо конкретных подготовительных действий для наступления.

Но то, что они заминировали весь периметр станции и побережья, – факт, давно доказанный инспекторами МАГАТЭ, которые сообщали, что поблизости что-то постоянно детонирует. Это дикие животные, попадающие на растяжки,

– объяснил он.

Мэр заявил, что во временно оккупированном Энергодаре и на ЗАЭС много россиян. Захватчики прикрываются периметром ядерного объекта, потому что знают, что ВСУ не будут бить по станции. Они превратили Запорожскую АЭС в огромную военную базу.

Последние новости о Запорожской АЭС

Военный обозреватель Давид Шарп ранее в комментарии 24 Каналу оценил вероятность российского теракта на станции. По его мнению, такое развитие событий маловероятно, потому что новая техногенная катастрофа даст России огромные минусы.

Министр энергетики Герман Галущенко имеет другое мнение. Не так давно он предупредил, что установленные россиянами мины на ЗАЭС могут взорваться в любой момент. Глава Минэнерго также заявил, что оккупанты полностью отключили Украину от систем мониторинга безопасности на станции.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов отмечал, что опасность на ЗАЭС будет оставаться, пока Украина не вернет контроль над станцией. Разведчик назвал перевод четвертого энергоблока в режим горячей остановки абсолютным нарушением норм безопасности и повышением ставок Россией в своей опасной игре.