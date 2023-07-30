Оккупанты превратили ЗАЭС в "ядерную крепость": мэр Энергодара описал ситуацию на станции
Источник:"Зеркало недели"
Дмитрий Орлов прокомментировал ситуацию на ЗАЭС, временно оккупированную россиянами. По его словам, захватчики прячут личный состав, технику и боеприпасы в периметре станции.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне 6 раз обесточили ЗАЭС. Это очень рискованно, ведь такие действия оккупантов могут привести к радиационной катастрофе.
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Что происходит на ЗАЭС
По словам Орлова, российские захватчики производят на территории станции определенные ротации. Фиксируется перемещение вражеской техники и живой силы противника. В то же время городской голова отметил, что не видел со стороны оккупантов каких-либо конкретных подготовительных действий для наступления.
Но то, что они заминировали весь периметр станции и побережья, – факт, давно доказанный инспекторами МАГАТЭ, которые сообщали, что поблизости что-то постоянно детонирует. Это дикие животные, попадающие на растяжки,
– объяснил он.
Мэр заявил, что во временно оккупированном Энергодаре и на ЗАЭС много россиян. Захватчики прикрываются периметром ядерного объекта, потому что знают, что ВСУ не будут бить по станции. Они превратили Запорожскую АЭС в огромную военную базу.
Последние новости о Запорожской АЭС
- Военный обозреватель Давид Шарп ранее в комментарии 24 Каналу оценил вероятность российского теракта на станции. По его мнению, такое развитие событий маловероятно, потому что новая техногенная катастрофа даст России огромные минусы.
- Министр энергетики Герман Галущенко имеет другое мнение. Не так давно он предупредил, что установленные россиянами мины на ЗАЭС могут взорваться в любой момент. Глава Минэнерго также заявил, что оккупанты полностью отключили Украину от систем мониторинга безопасности на станции.
- Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов отмечал, что опасность на ЗАЭС будет оставаться, пока Украина не вернет контроль над станцией. Разведчик назвал перевод четвертого энергоблока в режим горячей остановки абсолютным нарушением норм безопасности и повышением ставок Россией в своей опасной игре.