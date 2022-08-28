Политолог верит, что угрозы россии от НАТО из-за ЗАЭС были вполне серьезными
На Западе заговорили о применении 5-й статьи договора НАТО в случае аварии на Запорожской АЭС. Такие заявления Запада в сторону россии выглядят вполне серьезными.
Об этом 24 каналу сообщил политолог Александр Антонюк. По его словам, если дать возможность россии через ядерный шантаж реализовывать свои агрессивные действия, то в конце концов мир может столкнуться уже с полномасштабной ядерной войной.
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Были ли серьезными угрозы НАТО в отношении к россии из-за ЗАЭС
Антонюк отметил, что в случае ядерной катастрофы утечка радиации не аккумулируется исключительно на территории Украины, а коснется немалого количества стран в мире. Все зависит, в частности, от того, куда пойдет облако и, соответственно, радиоактивные дожди. Поэтому на Западе заявили, что НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.
Потому что вероятность, особенно когда мы говорим о ядерных противостояниях там, где выше 1%, то это достаточно большая вероятность,
– сказал политолог.
Ведь, подчеркнул он, если этот вопрос не решить сейчас или в ближайшее время и дать возможность россии через ядерный шантаж реализовывать свои агрессивные действия, то, по сути, это будет мощный ящик Пандоры. И рано или поздно мир будет вынужден столкнуться с полномасштабной ядерной третьей мировой войной, где не выживет никто.
Антонюк о ситуации вокруг ЗАЭС: смотрите видео
Какая поддержка нужна сейчас Украине
Антонюк считает, что лучший способ реагирования Запада – это поддержка Украины и финансово, и оружием. Ведь мы прекрасно осознаем, что на сегодняшний день Запад не включится в прямые военные действия.
Единственное, что нам нужно в этом случае, – это вопрос опять же высокоточного оружия, своевременной его поставки в больших объемах, а не так, как сегодня мы получаем. И, конечно, финансовая поддержка,
– отметил он.
Также, по его словам, важна определенная легитимизация всех наших действий, когда мир осознает, что Украина действует как защищаемая страна. Если начать хотя бы с таких прикладных вещей, возможно, через некоторое время вопрос Запорожской АЭС не будет таким актуальным.
Антонюк подчеркнул, что в конечном итоге окончательный успех будет зависеть именно от Вооруженных сил Украины. А потом, после решения всех актуальных вопросов, нужно возвращаться к реформе ООН.
Ведь, объяснил политолог, пока основную свою миссию она выполняет и нет третьей мировой войны, в частности ядерного противостояния. Если где-то уже будут ядерные действия, то тогда на ООН можно ставить большую жирную точку и она может просто самораспускаться как организация.
Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно
- Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. российские захватчики превратили ее в военную базу.
- 6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.
- 13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.
- Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.
- 18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.
- 25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.
- На следующий день Запорожскую АЭС удалось подключить к энергосети. ЗАЭС заработала и производит электроэнергию для нужд Украины.
Обратите внимание – что делать при взрыве на АЭС: смотрите видео