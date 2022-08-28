Политолог верит, что угрозы россии от НАТО из-за ЗАЭС были вполне серьезными

На Западе заговорили о применении 5-й статьи договора НАТО в случае аварии на Запорожской АЭС. Такие заявления Запада в сторону россии выглядят вполне серьезными.

Об этом 24 каналу сообщил политолог Александр Антонюк. По его словам, если дать возможность россии через ядерный шантаж реализовывать свои агрессивные действия, то в конце концов мир может столкнуться уже с полномасштабной ядерной войной.

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Были ли серьезными угрозы НАТО в отношении к россии из-за ЗАЭС

Антонюк отметил, что в случае ядерной катастрофы утечка радиации не аккумулируется исключительно на территории Украины, а коснется немалого количества стран в мире. Все зависит, в частности, от того, куда пойдет облако и, соответственно, радиоактивные дожди. Поэтому на Западе заявили, что НАТО должна задействовать статью 5 своего устава.

Потому что вероятность, особенно когда мы говорим о ядерных противостояниях там, где выше 1%, то это достаточно большая вероятность,

– сказал политолог.

Ведь, подчеркнул он, если этот вопрос не решить сейчас или в ближайшее время и дать возможность россии через ядерный шантаж реализовывать свои агрессивные действия, то, по сути, это будет мощный ящик Пандоры. И рано или поздно мир будет вынужден столкнуться с полномасштабной ядерной третьей мировой войной, где не выживет никто.

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Какая поддержка нужна сейчас Украине

Антонюк считает, что лучший способ реагирования Запада – это поддержка Украины и финансово, и оружием. Ведь мы прекрасно осознаем, что на сегодняшний день Запад не включится в прямые военные действия.

Единственное, что нам нужно в этом случае, – это вопрос опять же высокоточного оружия, своевременной его поставки в больших объемах, а не так, как сегодня мы получаем. И, конечно, финансовая поддержка,

– отметил он.

Также, по его словам, важна определенная легитимизация всех наших действий, когда мир осознает, что Украина действует как защищаемая страна. Если начать хотя бы с таких прикладных вещей, возможно, через некоторое время вопрос Запорожской АЭС не будет таким актуальным.

Антонюк подчеркнул, что в конечном итоге окончательный успех будет зависеть именно от Вооруженных сил Украины. А потом, после решения всех актуальных вопросов, нужно возвращаться к реформе ООН.

Ведь, объяснил политолог, пока основную свою миссию она выполняет и нет третьей мировой войны, в частности ядерного противостояния. Если где-то уже будут ядерные действия, то тогда на ООН можно ставить большую жирную точку и она может просто самораспускаться как организация.

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