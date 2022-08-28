Про це 24 каналу повідомив політолог Олександр Антонюк. За його словами, якщо дати можливість росії через ядерний шантаж реалізовувати свої агресивні дії, то зрештою світ може стикнутися вже з повномасштабною ядерною війною.

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Антонюк зазначив, що у випадку ядерної катастрофи витік радіації не акумулюється виключно на території України, а зачепить чималу кількість країн у світі. Все залежатиме, зокрема, від того, куди піде хмара й, відповідно, радіоактивні дощі. Через це на Заході заявили, що НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

Тому що вірогідність, особливо, коли ми говоримо про ядерні протистояння там, де вище за 1%, то це достатньо велика ймовірність,

– сказав політолог.

Адже, наголосив він, якщо це питання не розв'язати нині або найближчим часом і дати можливість росії через ядерний шантаж реалізовувати свої агресивні дії, то, по суті, це буде потужна скринька Пандори. І рано чи пізно світ буде вимушений стикнутися вже з повномасштабною ядерною третьою світовою війною, де не виживе ніхто.

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Яка підтримка потрібна зараз Україні

Антонюк вважає, що найкращий спосіб реагування Заходу наразі – це підтримка України і фінансово, і зброєю. Адже ми прекрасно усвідомлюємо, що станом на сьогодні Захід не включиться у прямі воєнні дії.

Єдине, чого потребуємо ми в цьому випадку, – це питання знову ж таки високоточної зброї, своєчасного її постачання у більших об'ємах, а не так, як сьогодні ми отримуємо. І звісно, фінансова підтримка,

– зазначив він.

Також, за його словами, важлива певна легітимізація всіх наших дій, коли світ усвідомлює, що Україна діє як країна, яка захищається. Якщо почати хоча б з таких прикладних речей, то, можливо, через якийсь час питання Запорізької АЕС не буде таким актуальним.

Антонюк наголосив, що зрештою остаточний успіх залежатиме саме від Збройних Сил України. А вже потім, після розв'язання всіх актуальних питань, треба повертатися до реформи ООН.

Адже, пояснив політолог, поки що основну свою місію вона виконує й нема третьої світової війни, зокрема, ядерного протистояння. Якщо ж десь уже будуть ядерні дії, то тоді на ООН можна ставити велику жирну крапку і вона може просто саморозпускатися як організація.

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