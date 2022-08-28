Про це 24 каналу повідомив політолог Олександр Антонюк. За його словами, якщо дати можливість росії через ядерний шантаж реалізовувати свої агресивні дії, то зрештою світ може стикнутися вже з повномасштабною ядерною війною.
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Чи були серйозними погрози НАТО щодо росії через ЗАЕС
Антонюк зазначив, що у випадку ядерної катастрофи витік радіації не акумулюється виключно на території України, а зачепить чималу кількість країн у світі. Все залежатиме, зокрема, від того, куди піде хмара й, відповідно, радіоактивні дощі. Через це на Заході заявили, що НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
Тому що вірогідність, особливо, коли ми говоримо про ядерні протистояння там, де вище за 1%, то це достатньо велика ймовірність,
– сказав політолог.
Адже, наголосив він, якщо це питання не розв'язати нині або найближчим часом і дати можливість росії через ядерний шантаж реалізовувати свої агресивні дії, то, по суті, це буде потужна скринька Пандори. І рано чи пізно світ буде вимушений стикнутися вже з повномасштабною ядерною третьою світовою війною, де не виживе ніхто.
Антонюк про ситуацію довкола ЗАЕС: дивіться відео
Яка підтримка потрібна зараз Україні
Антонюк вважає, що найкращий спосіб реагування Заходу наразі – це підтримка України і фінансово, і зброєю. Адже ми прекрасно усвідомлюємо, що станом на сьогодні Захід не включиться у прямі воєнні дії.
Єдине, чого потребуємо ми в цьому випадку, – це питання знову ж таки високоточної зброї, своєчасного її постачання у більших об'ємах, а не так, як сьогодні ми отримуємо. І звісно, фінансова підтримка,
– зазначив він.
Також, за його словами, важлива певна легітимізація всіх наших дій, коли світ усвідомлює, що Україна діє як країна, яка захищається. Якщо почати хоча б з таких прикладних речей, то, можливо, через якийсь час питання Запорізької АЕС не буде таким актуальним.
Антонюк наголосив, що зрештою остаточний успіх залежатиме саме від Збройних Сил України. А вже потім, після розв'язання всіх актуальних питань, треба повертатися до реформи ООН.
Адже, пояснив політолог, поки що основну свою місію вона виконує й нема третьої світової війни, зокрема, ядерного протистояння. Якщо ж десь уже будуть ядерні дії, то тоді на ООН можна ставити велику жирну крапку і вона може просто саморозпускатися як організація.
Провокації росії на Запорізькій АЕС: що відомо
- Навесні окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію. російські загарбники перетворили її на військову базу.
- 6 серпня російські військові ледь не влучили по 174 контейнерах відпрацьованого ядерного палива. А 11 серпня окупанти ледь не влучили в енергоблок на ЗАЕС.
- 13 серпня окупанти вкотре вдалися до провокацій на Запорізькій АЕС. З району паркової зони в бік атомної електростанції та промислової території велися обстріли.
- Також стало відомо, що окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією.
- 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив готовність очолити місію на Запорізьку атомну електростанцію.
- 25 серпня дії російських загарбників спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Попри провокації ворога, рівень радіації в Енергодарі все ще в нормі.
- Наступного дня Запорізьку АЕС вдалося підключити до енергомережі. ЗАЕС запрацювала та виробляє електроенергію для потреб України.
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