Атланты Запорожской АЭС: украинцы восхищаются мужеством работников станции

В Instagram набирает популярность рисунок с работниками Запорожской АЭС, которые вовсю пытаются уберечь человечество от новой атомной катастрофы. Украинцы прозвали их настоящими атлантами.

На рисунке изобразили четырех мужчин, защищающих Запорожскую АЭС от нападения российских захватчиков. Кстати, недавно у станции зафиксировали три "прилета".

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Атланты Запорожской АЭС

"Несмотря на угрозы физической расправы, издевательства и постоянные препятствия в работе персонал станции продолжает выполнять свой долг перед страной. Настоящие атланты Запорожской АЭС!" – пишут в сети.

Важно отметить, что если российские захватчики взорвут Запорожскую АЭС, то пострадает не только Украина, поскольку площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров.

Последствия аварии будут в 10 раз хуже , чем от Чернобыльской катастрофы.

Выброс радиоактивного цезия при возможной аварии в Запорожье будет одноразовым, и то, куда он направится, будет зависеть от метеорологических условий. Основная часть выбросов придется на Украину, но пострадают также ЕС, Белоруссия и Россия.

Поэтому сотрудники ЗАЭС мужественно защищают станцию от бед.



Рисунок с работниками Запорожской АЭС / фото телеграмм-канала "Энергодар"

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