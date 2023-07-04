Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта

К сожалению, в последние дни напряжение вокруг Запорожской АЭС нарастает – Россия заминировала станцию, а работники "Росатома" покидают Энергодар. Президент Зеленский, разведка и другие органы власти уже предупредили о намерениях Кремля и украинцев, и мир. Поэтому в обществе все больше разговоров о возможной ядерной катастрофе.

Поскольку нам приходится воевать со страной-террористом, то мы должны быть готовы к разным сценариям. 24 Канал собрал для вас все, что известно об нависшей над ЗАЭС угрозе и о том, как действовать в случае катастрофы.

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Россияне могут готовить теракт и обвиняют Украину

В вечерней сводке 4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры в ближайшее время могут совершить провокации на территории Запорожской атомной электростанции, которую они содержат с 4 марта 2022 года. Там подчеркнули, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

В Генштабе подчеркивают, что подрыв таких объектов должен не повредить энергоблоки, а создать видимость якобы обстрелов со стороны Украины. Российские пропагандисты уже запустили дезинформационную кампанию в соцсетях.

Также в сводке отметили, что ВСУ не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях, в то же время ни одна враждебная провокация не останется без наказания.

Впоследствии "Росэнергоатом" решил обвинить Украину в якобы подготовке теракта на ЗАЭС. Советник гендиректора российского концерна заявил, что якобы наши войска планируют атаку беспилотниками и удар по ракете "Точка-У" с боеголовкой, насыщенной ядерными отходами. То есть, россияне начали обвинять Украину в том, что задумали сами.

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что во временно оккупированных Мариуполе и Энергодаре заметили мобильные радиационные лаборатории оккупантов, что может быть частью подготовки вражеского теракта, однако партизаны выражают надежду, что россияне откажутся от этого безумия.



Мобильные радиационные лаборатории россиян / Фото "Атеш"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу рассказал, что на вечер 4 июля ситуация на ЗАЭС остается стабильной, хотя риски существуют постоянно, поскольку станция под контролем врага. Однако новые вбросы о якобы подрыве ЗАЭС Юсов называет ИПСО и попыткой посеять панику в украинском обществе.

Пока какого-то существенного изменения на станции мы не наблюдаем. Впрочем, стоит отметить, что станция продолжает находиться под контролем окупантов. Она незаконно захвачена, ряд объектов на станции заминированы, и так существует риск, что государство-террорист может пойти на эскалацию ситуации и завершить подготовку к теракту. Но речь идет о повышении градуса ядерного шантажа, проведении ИПСО с целью посеять панику в украинском обществе и деморализовать украинских защитников,

– подчеркнул Юсов.

Далее в материале рассказываем о том, почему возникло очередное обострение вокруг ЗАЭС, как действовать в случае крушения и что делать прямо сейчас на фоне тревожных новостей.

Может ли Россия взорвать ЗАЭС

Угроза аварии на ЗАЭС существует не неделю и не месяц – она нависла над крупнейшим ядерным объектом Европы еще в начале марта 2022 года, когда оккупанты вошли в Энергодар. Тогда даже шли бои непосредственно у энергоблоков ЗАЭС, а мир впервые заговорил об угрозе новой ядерной катастрофы.

К счастью, ее тогда не произошло. Однако станция оказалась под контролем оккупантов. Враг получил средство для осуществления ядерного шантажа. К примеру, прошлым летом россияне начали открывать огонь по станции, чтобы обострять ситуацию и фактически угрожать Украине и миру.

Ситуация вокруг ЗАЭС периодически обострялась, однако после подрыва Каховской ГЭС значительно ухудшилась. Дело в том, что об угрозе теракта на ГЭС президент Владимир Зеленский предупреждал еще в октябре прошлого года, потому что россияне заминировали дамбу. После месяцев шантажа враг, опасаясь наступления ВСУ на левобережье Херсонщины, которое сейчас находится в оккупации, решил разрушить дамбу, что привело к масштабной экологической катастрофе.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится взорвать и ЗАЭС.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого,

– заявил глава государства.

На фоне того, что Россия уже подорвала плотину, которая, кстати, могла повлиять и на работу ЗАЭС, такие заявления настораживают. Вода Каховского водохранилища была необходима для полноценного функционирования ЗАЭС – для охлаждения энергоблоков. Однако 5 энергоблоков работают в режиме "холодной остановки", а еще 1 – в "горячей остановке", поэтому пока для охлаждения достаточно воды из пруда-охладителя на территории станции и артезианских источников.



ЗАЭС потерял один из источников для охлаждения после подрыва Каховской ГЭС / Фото Getty Images

Следует отметить, что за время полномасштабного вторжения Россия запускала ракеты над всеми работающими АЭС Украины и захватывала две станции – Запорожскую и Чернобыльскую. Однако эксперты говорят, что энергоблоки ЗАЭС способны выдержать ракетный удар или падение легкого самолета, поскольку это оболочка из напряженного железобетона толщиной в полтора метра. Но, как отметил эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк, это в теории, поскольку при строительстве станции не учитывали условия ведения войны.

Отметим, что после аварии на "Фукусиме" в 2011 году на украинских АЭС внедрили модернизацию, повысившую безопасность станций. Там появилось много средств, которые помогут предотвращать различные выбросы радиоактивных продуктов в среду.

В то же время россияне могут готовить подрыв изнутри – подобно Каховской ГЭС. Об этом свидетельствует факт минирования станции. В интервью иностранным СМИ президент Зеленский заявил, что россияне могут взорвать АЭС дистанционно, даже когда Украина установит над ней контроль. Основная цель врага – сдержать контрнаступление ВСУ и заморозить фронт.

Как Россия может вызвать катастрофу на ЗАЭС

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов также рассказал о минировании Запорожской АЭС россиянами. В частности, они заминировали бассейн-охладитель и поставили технику со взрывчаткой около 4 энергоблоков ЗАЭС.

То есть россияне могут взорвать не энергоблок, а пруд-охладитель, из-за чего не будет хватать воды для охлаждения станции, соответственно, если система охлаждения ЗАЭС выйдет из строя, то реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Будет ли приказ взорвать ЗАЭС, зависит от того, как Россия видит потенциальные выгоды ядерной катастрофы на Юге Украины.

По оценке Буданова, существует риск, что захватчики могут осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации в качестве "превентивной меры", чтобы:

остановить наступление Украины,

заморозить линию фронта в нынешнем виде.

По словам руководителя разведки, россияне уже разработали и утвердили план теракта.

Что говорят власти об угрозе на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский после докладов ГУР МО и СБУ об угрозе теракта на ЗАЭС начал консультации с международными партнерами, во время которых иностранных лидеров ознакомили с замыслами оккупантов и угрозой, которую они представляют. Глава государства подчеркнул, что Украина продолжит информировать не только партнеров, но и страны, которые сейчас якобы нейтральны, ведь масштабная авария на АЭС может задеть и их.

Мы продолжим информировать партнеров. Будет предоставлена информация и тем странам, которые изображают определенную нейтральность даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь любого в мире. Соответственно, любой в мире сейчас может помочь, и что делать – вполне известно,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент поручил главе МВД Игорю Клименко провести разъяснительные работы среди населения с тем, чтобы проговорить угрозы и план действий в случае аварии.

Позже в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент обратил внимание на то, что мир слишком слабо отреагировал на подрыв Каховской ГЭС, повлекший за собой экологическую катастрофу. Именно такая мировая реакция позволила россиянам готовить новый теракт.

Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС,

– сказал Владимир Зеленский.

Из-за серьезности угрозы власти разрабатывают план действий на случай худшего сценария. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в каждом регионе уже созданы эвакуационные штабы и проработан вопрос с вывозом жителей из зон в радиусе 30 и 50 километров от ЗАЭС.



Потенциальная зона опасности в случае аварии на ЗАЭС / Карта "Информатор"

Лубинец добавил, что власти подготовили все медицинские средства. Кроме того, проработаны логистические маршруты. Речь идет как о том, где будут размещать людей, так и о том, как их будут довозить. Если россияне взорвут ЗАЭС, то к спасению присоединится и государство, и волонтеры.

В то же время, омбудсмен предполагает, что существует реальная угроза теракта. Россияне действительно могут взорвать Запорожскую АЭС. По словам омбудсмена, под угрозой могут оказаться миллионы людей, в том числе жители временно оккупированных территорий, ведь после подрыва россиянами ГЭС все увидели, как врагу плевать на людей на захваченных ими территориях. В то же время из-за оккупации украинская сторона не сможет провести эвакуацию на контролируемых врагами территориях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что теракт на ЗАЭС со стороны россиян будет считаться применением ядерного оружия и требует соответствующей международной реакции. В то же время Данилов подчеркнул, что наше государство делает все возможное и невозможное для того, чтобы избежать катастрофы. Однако сейчас АЭС находится под контролем террористов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что людям, живущим в зоне вероятного поражения, уже раздали необходимые лекарства. Если вы до сих пор не получили их – обратитесь к своему семейному врачу.

МАГАТЭ знает о минировании ЗАЭС

После заявления президента Владимира Зеленского о подготовке Россиян к теракту, ситуацию прокомментировал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, организации известно о том, что россияне заминировали территории неподалеку от пруда-охладителя Запорожской АЭС. Кроме того, взрывчатку враг установил и за пределами периметра станции.

Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усилила серьезные трудности для этой большой атомной электростанции. Сейчас как никогда все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, призванных предотвратить ядерную аварию,

– подчеркнул он.

Позже Гросси отметил, что ситуация хрупкая и опасная, однако, по его словам, МАГАТЭ не видит со стороны России подготовки удара по Запорожской АЭС. В то же время он никак не прокомментировал угрозу подрыва станции изнутри.

Более того, Гросси заявил, что рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства относительно ситуации, которая чрезвычайно нестабильна", поскольку АЭС расположена в районе боевых действий.

Россияне покидают Энергодар и готовят "алиби"

Между тем, в России уже решили традиционно подготовить себе информационное "алиби". Хотя цивилизованный мир и не верит Кремлю, все же враг всячески пытается посеять сомнения. Поэтому 30 июня в российском МИД заявили, что якобы Украина планирует взорвать ЗАЭС, а не россияне, заминировавшие станцию.

Накануне Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, представители страны-агрессора начали выражать свое недовольство поставкой Украине оружия, они начали разбрасываться пустыми обещаниями по Запорожской АЭС, мол, "взрывать ничего не планируют" и цинично начали перекладывать вину на Украину. Более того, представители террористов призвали ООН "повлиять на Киев и отговорить от теракта".

В то же время в ГУР МО сообщили, что по состоянию на 30 июня уже трое находившихся на ЗАЭС сотрудников "Росатома" покинули станцию и уехали из Энергодара. Работникам станции, подписавшим контракт с россиянами, советуют уехать и даже дали указания о том, что нужно говорить в случае аварии – они должны обвинять Украину.

Рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны уехать до 5 июля. Желательное направление — территория временно оккупированного Крыма,

– говорится в сообщении разведки.

На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров руководительницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева.

Также в разведке отметили уменьшение количества оккупантов на ЗАЭС и в Энергодаре. В частности, уменьшилось количество "военных патрулей".

4 июля на фоне новостей о том, что россияне разместили объекты, похожие на взрывные устройства, на крышах двух энергоблоков ЗАЭС, россияне продолжают бежать. По данным источников Evocation.info , в Энергодаре и на окраинах существенно уменьшилось россиян, а из десятков блокпостов остались только 2.

Что делать в случае аварии на ЗАЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин отметил, что радиационный контроль на ЗАЭС находится в руках россиян, поэтому в случае аварии ее могут фиксировать только датчики на правобережье. Зафиксировать выброс радиации могут через несколько минут или несколько часов.

Сейчас все мы должны действовать по принципу "предупрежден – значит защищен". Если все же россияне решатся на теракт, то нужно помнить об основных правилах безопасности. Особенно это касается людей, живущих в приближенных к АЭС регионах, особенно в 50-километровой зоне на Запорожье и Днепропетровщине:

Первое правило – слушайте указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координироваться на местах.

Если авария произойдет в вашей местности, оставайтесь в помещении или немедленно зайдите в него, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое вы можете совершить. Включите телевидение или радио и следите за официальными каналами местных властей.

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания.

Заберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости. Если вы на улице, не смотрите в сторону взрыва, закройте лицо и лягте на землю.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях.

Продукты заверните в пленку и держите в холодильнике или в шкафу.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания. Будьте осторожны с загрязненной радиацией одеждой, чтобы не распылить радиоактивные частицы с нее.

Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о близких, насколько это возможно, и ждите указаний власти.

Выходите из укрытия только при необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки. Однако ни в коем случае не снимайте защитную одежду на улице, не садитесь на землю, не купайтесь в водоемах и не собирайте грибы или ягоды.

Вернувшись с улицы, снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь. Если есть возможность, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. НЕ используйте кондиционеры для волос. Они могут закрепить радиоактивный материал на них. Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Если принять душ возможности нет, вымойте руки, лицо и открытые части вашего тела с мылом под проточной водой. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.

Обратите особое внимание на ваши руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши. Наденьте чистую одежду.

Как питаться после аварии

В случае аварии нужно употреблять воду только из проверенных источников. Лучшим вариантом будет сделать запас воды в бутылках и бутылях.

Кипячение воды НЕ избавляет ее от радиоактивных веществ.

Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя и упаковок пищи и воды. Даже если водопроводная вода загрязнена, она все равно подходит для обеззараживания.

Что касается еды, то следует потреблять только ту, которая была в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.). Она будет безопасной для употребления.

Также можно есть продукты, хранящиеся в холодильнике или в морозильной камере.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протрите кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Использованную ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте, как можно дальше от людей и животных.

Нужен ли йод

Отдельно следует отметить йодную профилактику, поскольку многие люди игнорируют правила йодной профилактики и угрозы, которые вызывают такие действия. В комментарии 24 Каналу химик Глеб Репич объяснил, что при стабильной работе реактора АЭС вырабатывается много йода.

В привычных для нас естественных условиях есть определенный дефицит йода, так что наш организм приспособился к тому, чтобы потреблять его очень много.

Сам йод имеет такую "привычку" накапливаться в щитовидной железе человека. В этом и есть смысл выпить йод в случае аварии на ядерном реакторе. Однако только при условии, что авария произошла на работающем реакторе.

Поэтому ни в коем случае, если вы увидели сообщение об аварии, не употребляйте сразу же йод, если нет официального объявления от местных властей, ГСЧС или Минздрава, поскольку такие действия могут навредить вашему здоровью.

Если все же будет объявление о необходимости йодной профилактики, то дозировка следующая:

дети до 1 месяца (младенцы и дети, которые находятся на грудном вскармливании) – 16 миллиграмм;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 миллиграмма;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 миллиграмма;

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 миллиграммов.

Насколько масштабным будет загрязнение в случае аварии

В случае худшего сценария основной удар придется на населенные пункты в радиусе 50 километров от ЗАЭС, то есть на части Днепропетровщины и Запорожья.

Если мы говорим о Запорожской области, то речь идет о таких населенных пунктах, как Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Михайловка.

В Днепропетровской области речь идет о Никополе, Марганце, Покровском, Красногригорьевке, Грушевке, Томаковке и Покрове.

Энергодар и близлежащие населенные пункты на карте

В зоне 200 километров вокруг станции энергетики, спасатели и полиция уже создают специальные штабы. В случае аварии всех желающих уехать обещают обеспечить транспортом.

Дальнейшее распространение радиации предсказать трудно, так как многое зависит от направления ветра. Например, по прогнозам главы Минздрава Виктора Ляшко, жители Киева, вероятно, будут вне радиационного воздействия. Однако следует понимать, что именно ветер будет влиять на распространение радиации. К примеру, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивное облако в основном распространилось на север в направлении Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции. Поэтому спрогнозировать сейчас, куда ветер отнесет радиацию в случае утечки, трудно. Если западный ветер – то радиацию отнесет к европейским странам, если восточный – к России. Однако так или иначе под ударом окажется украинская территория – подконтрольная Киеву или оккупированная.

Что делать украинцам на фоне угрозы на ЗАЭС

Решится ли враг на теракт или будет продолжать держать Украину и мир в напряжении – неизвестно и никто не может сказать наверняка, что нас ждет. Так что возникает вопрос – а что нам делать сейчас?

Если вы живете в областях, которым угрожает взрыв на ЗАЭС, следите за сообщениями местных властей и будьте готовы к действиям в случае теракта, в частности эвакуации.

Если вы на временно оккупированной территории и проживаете в Энергодаре или в радиусе 50 километров от станции, вам лучше уже позаботиться о возможности выезда. Когда Россия взорвала Каховскую ГЭС, она не только не обеспечила эвакуацию затопленных городов левобережья, но и препятствовала выезду людей, поэтому, к сожалению, если Россия совершит теракт на ЗАЭС, оккупанты оставят вас один на один с проблемой. Поэтому если у вас есть возможность переехать в пределах оккупированных территорий или уехать вообще – воспользуйтесь ею. Если же нет возможности, позаботьтесь о том, чтобы на случай аварии у вас было все необходимое, что мы перечислили в рекомендациях выше.

Если вы сейчас за границей или контактируете с иностранцами онлайн – говорите об угрозе и доносите им информацию о происходящем. Когда Россия взорвала Каховскую ГЭС, вражеская пропаганда сделала все для того, чтобы на Западе говорили не о российском теракте, а о разрушении дамбы и о "взаимном обвинении сторон". Хотя ситуация была очевидной – кому выгоден подрыв дамбы? Наступающей стороне или готовящейся к обороне? Поэтому нам нужно делать все, чтобы донести миру четкие сигналы о том, что россияне являются террористами и международное сообщество должно реагировать должным образом, ведь чем решительнее будет реагировать мир, тем больше россияне будут бояться последствий своих действий.

И помните, что гарантией нашей безопасности является наша армия. Только возвращение контроля над ЗАЭС, ее разминирование и победа над захватчиками может обеспечить нам безопасность. Потому поддерживайте наших защитников и защитниц. Сейчас среди волонтеров открыто много сборов на нужды военных, поэтому ваши донаты помогут воинам, которые делают все для того, чтобы прогнать врага с нашей земли.

Кроме того, важно сохранять спокойствие и не паниковать. Да, новости, которые мы видим, вызывают тревогу, но не нужно поддаваться панике, а все же следует сохранять холодный ум ради себя, своих родных, наших воинов и нашего государства. Помните о плане действий и правилах безопасности. Верим в то, что масштабной катастрофы удастся избежать!