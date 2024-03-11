Медицина почти недоступна: на оккупированной части Запорожья условия становятся невыносимыми

Российские захватчики усиливают свой террор на оккупированных украинских территориях. Чрезвычайно сложной остается гуманитарная ситуация, людям отказывают даже в доступе к медицине.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, отметив, что доступными для людей остаются только две больницы в области. Речь идет о тех, что на территории оккупированного Мелитополя и Бердянска.

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Чтобы попасть к врачу нужно множество документов

Для украинцев медицина ограниченно доступна. На всю оккупированную Запорожскую область функционирует только две больницы, но, чтобы попасть туда, нужно собрать очень много документов.

Доступ к ним может быть только с оформлением российского паспорта, медицинского страхования, специального номера социального идентификатора. Только после этого тебя запишут к врачу, но высокоспециализированной помощи все равно не предоставят,

– рассказал председатель Запорожской ОВА.

Если человеку нужна помощь от узкопрофильного специалиста, тогда оккупанты направляют его в оккупированный Крым. Однако там очень большие очереди, из-за которых к врачам практически невозможно попасть.

Как следствие, в частных медицинских кабинетах на территории временно оккупированной Запорожской области цены выросли в несколько раз. Прием любого врача – это минимум 1000 рублей, следовательно, почти 500 гривен. Поэтому сегодня медицина практически недоступна,

– добавил Иван Федоров.

Что касается всех других социальных выплат, то оккупанты проводят их существенное сокращение. Особенно это стало заметно после псевдовыборов. Тогда коллаборационисты пересчитали пенсии, социальные выплаты. С тех пор украинские граждане на оккупированных территориях вынуждены жить практически за чертой бедности.

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