Попали в смертельное ДТП: на Запорожье погибли трое спасателей

В Запорожской области трое спасателей попали в смертельное ДТП. В результате аварии погибли Сергей Филенко, Андрей Законнов и Татьяна Жигальцова.

Трагедия произошла в субботу, 24 декабря. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области не сообщили детали смертельной аварии.

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Спасатели Запорожской области выразили соболезнования и разделяем боль потери с семьями и друзьями погибших.

Для всех нас – это большая трагедия и непоправимая потеря, которую невозможно принять. В нашей памяти они навсегда останутся хорошими людьми, надежными коллегами, настоящими профессионалами своего дела, преданными службе и коллективу. Пусть доброе светлое воспоминание о них живет в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит им вечную жизнь и покой,

– говорится в сообщении.

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