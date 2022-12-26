Попали в смертельное ДТП: на Запорожье погибли трое спасателей

26 декабря 2022, 20:33
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ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

В Запорожской области трое спасателей попали в смертельное ДТП. В результате аварии погибли Сергей Филенко, Андрей Законнов и Татьяна Жигальцова.

Трагедия произошла в субботу, 24 декабря. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области не сообщили детали смертельной аварии.

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Авария произошла в канун Рождества

Спасатели Запорожской области выразили соболезнования и разделяем боль потери с семьями и друзьями погибших.

Для всех нас – это большая трагедия и непоправимая потеря, которую невозможно принять. В нашей памяти они навсегда останутся хорошими людьми, надежными коллегами, настоящими профессионалами своего дела, преданными службе и коллективу. Пусть доброе светлое воспоминание о них живет в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит им вечную жизнь и покой,
– говорится в сообщении.

В Херсонской области погибли трое спасателей

  • В канун Рождества еще одна трагедия произошла в Херсонской области. Там погибли трое житомирских спасателей при разминировании территории.
  • Сергей Куренный, Дмитрий Краснощеков и Алексей Сыч служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области
  • Все трое взорвались на вражеской мини. Фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Автор: Михайло Гема