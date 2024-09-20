Кому в Украине запретили пользоваться телеграмом и не заблокируют ли его полностью

В Украине 19 сентября ограничили использование Telegram в органах госвласти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Речь идет только о переписке и пересылке файлов через мессенджер, заверил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, органы госвласти и военные и в дальнейшем смогут вести коммуникацию в телеграме.

Вопрос безопасности телеграма регулярно поднимается в Украине. О том, что телеграм – угроза национальной безопасности, говорит глава ГУР Кирилл Буданов, граждане публикуют петиции с призывом ограничить мессенджер российского происхождения, но в то же время он остается самым популярным источником информации в Украине.

Что будет с телеграмом после решения Национального координационного центра кибербезопасности – читайте в материале 24 Канала.

Как и для кого ограничили телеграм

После длительного ожидания судьбы телеграма в Украине, ситуация прояснилась – 19 сентября на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) представители Госспецсвязи, Нацполиции, Генштаба. Минобороны, НБУ, Минцифры, МИД и другие участники решили ограничить использование телеграма.

В частности, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил об обоснованных данных о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей телеграма, включая удаленные сообщения и персональные данные.

Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности,

– отметил Буданов.

Представители СБУ и ГШ ВСУ добавили, что мессенджер "активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное".

Для минимизации этих угроз решили запретить установку и использование телеграма на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Справочно! Летом российские пользователи телеграма столкнулись с масштабным сбоем мессенджера в крупных местах. Сбой касался только россиян, в других странах с телеграмом было все в порядке. Российские активисты считают это попыткой ограничения телеграма – после замедления YouTube и блокировки Signal.



Телеграм уже пытались заблокировать в России в 2018 году, но потом разблокировали. Однако после сбоев в конце августа о новых попытках якобы заблокировать телеграм в государстве-агрессоре не сообщалось.

Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей,

– говорится в сообщении СНБО.

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Что не разъяснили в СНБО

Сообщение СНБО, в котором говорится об ограничении телеграма, не объяснило, будет ли мессенджер полностью исключен из государственной, военной и критической коммуникации. Как оказалось – нет. Украинцы и дальше смогут читать каналы министерств и органов власти в телеграме.

Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через телеграм с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов,

– отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Также он добавил, что решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер.

По словам Коваленко, решение не запрещает госорганам, военным формированиям и т.д. вести официальные страницы в телеграме.

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В заседании приняли участие представители руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной полиции Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства иностранных дел Украины, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в

Ограничат ли телеграм полностью и для военных

В ограничении говорится сугубо о рабочих устройствах, подтвердил в комментарии 24 Каналу народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Что касается войска, то только Ставка Главнокомандующего может установить обязательность этой рекомендации и механизмы его воплощения. В общем сейчас эта рекомендация доводится до исполнителей, а дальше СНБО Украины будет отслеживать выполнение,

– пояснил нардеп.

Об ограничении телеграма для пользователей в целом по Украине также пока речь не шла.

"На этом заседании не рассматривалось, чтобы возможность воплотить такие ограничения технически подтверждалась профильными органами", – добавил Юрчишин.

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В Верховной Раде также планируют ввести деанонимизацию анонимных пользователей, если они нарушают определенные уголовные статьи в соцсетях, в частности, распространяют российскую пропаганду.

Хотя ограничение телеграма на рабочих устройствах будет нести минимальные последствия и не будет заметным для широкого пользователя, решение может стать "местом выпуска пара" для сторонников запрета телеграма.

Ведь первый шаг (и именно для критических пользователей) сделан, одновременно удобная коммуникация власти с народом остается, а сложные технические решения внедрять не надо.

Обратите внимание! Значительное внимание в СНБО также уделили обеспечению устойчивой работы мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Компании сектора телекоммуникаций постоянно подвергаются кибератакам со стороны российских хакеров.



С целью улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу по созданию в области центра обмена и анализа информации о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности по модели ISAC. Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей во время отключений электроэнергии.