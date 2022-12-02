Нуждается в немедленном реагировании, – Вениславский о ликвидации российских церквей в Украине

Совет национальной безопасности и Украины поручил правительству внести законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Очевидно, в первую очередь речь идет об УПЦ МП.

Это должны сделать в срок до двух месяцев, однако, вероятно, все произойдет гораздо быстрее, особенно ввиду последних обысков в церквях Московского патриархата. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

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Он считает, что те контрразведывательные мероприятия, которые провела СБУ и выявленные ею факты участия этой религиозной организации в откровенно пророссийской деятельности, играют свою роль в ускорении процесса запрета.

По словам Вениславского, ключевым в этом случае является то, что СНБО поручил Кабмину действовать в соответствии с Конституцией Украины, которая предусматривает, что деятельность религиозных организаций и вообще свобода мировоззрения вероисповедания может быть ограничена законом в интересах общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других граждан. И это полностью отвечает международным стандартам в сфере правового регулирования свободы вероисповедания.

Следовательно, нардеп убежден, что украинское правительство разработает абсолютно сбалансированный законопроект, который поддержит Верховная Рада.

Когда речь идет о таких ценностях как государственный суверенитет, территориальная целостность, и есть деятельность каких-то субъектов, мешающих восстановлению нашим государством своей территориальной целостности и государственного суверенитета, то это, безусловно, требует немедленного реагирования со стороны органов власти,

– подчеркнул Вениславский.

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