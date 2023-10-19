Рада в первом чтении проголосовала за запрет УПЦ МП
19 октября 2023, 13:00Читати новину українською
Верховная Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП. За проголосовало 267 нардепов.
Законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, принят в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
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19 октября Верховная Рада на очередном заседании поддержала запрет УПЦ МП большинством голосов.
Как голосовали по фракциям:
- Слуга народа – 175;
- Европейская солидарность – 26;
- Батькивщина – 17;
- Платформа за жизнь и мир – 1;
- За будущее – 8;
- Голос – 18;
- Доверие – 12;
- Восстановление Украины – 0;
Известно, что против законопроекта проголосовали 15 депутатов, двое воздержались и 17 не голосовали. Среди тех, кто не поддержал запрет УПЦ МП – 11 депутатов от "Платформы за жизнь и мир", а также трое от "Восстановления Украины".
Голосование по фракциям / Фото "Честно"
СБУ разоблачила несколько десятков священников в рядах УПЦ МП, которые работали на Россию
- По данным СМИ, СБУ недавно предложила Раде расширить основания запрета Московского патриархата. В письме от спецслужбы говорилось, что УПЦ МП согласно заключению экспертизы является "структурным подразделением РПЦ".
- Впоследствии в Раде появился соответствующий законопроект №10126 "О внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".
- С 24 февраля СБУ открыла 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 были митрополитами церкви.
- 20 дел касаются госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также 18 производств открыты по факту публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.
- Подозрение сообщили 26 священникам УПЦ МП, из которых 19 уже получили приговор.