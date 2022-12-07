Житомирский облсовет принял решение о запрете деятельности религиозных общин УПЦ МП

7 декабря 2022, 13:26
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Источник:

Житомирский областной совет

На заседании Житомирского областного совета 7 декабря депутаты приняли решение о запрете УПЦ МП. За проголосовали 36 депутатов.

По результатам голосования облсовет обратится в центральные органы власти Украины с просьбой запретить деятельность религиозных общин УПЦ МП. Решение фактически было принято без обсуждения, сразу поставив на голосование.

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На УПЦ МП наложат санкции

Депутаты просят наложить санкции на руководство УПЦ МП. Также нардепы предлагают наложить аресты на счета и имущество руководства Московского патриархата, чтобы направить их на восстановление Украины.

Житомирский облсовет просит обеспечить безотлагательную регистрацию документов религиозных организаций общин, изменивших подчинение в канонических и организационных вопросах, приняв решение о переходе в Православную церковь Украины.

В обращении также говорится о необходимости обеспечения быстрого и действенного реагирования правоохранительных органов на все выявленные факты сотрудничества с агрессором и ведение антиукраинской пропаганды со стороны священнослужителей УПЦ МП, в том числе высокого ранга.

Также депутаты обратились в Министерство культуры и информационной политики относительно немедленного приостановления использования памятников истории и архитектуры представителями Московской церкви.

Обыски СБУ в епархиях УПЦ МП: что известно

  • 7 декабря стало известно о проведении обысков на объектах УПЦ МП в трех областях. Контрразведывательные мероприятия (меры безопасности) в этот день проводятся в Черкасской, Волынской и Херсонской областях. Там сотрудники ведомства занимаются обысками на объектах УПЦ МП.
  • Кроме того, 5 декабря СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области. Правоохранители посетили Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.
  • На Закарпатье, Ровненщине и Житомирщине также проводили меры безопасности. СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП пропагандистские "методички", "учения о сатанизме" и нацистскую символику.
  • 1 декабря СБУ проверила Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ МП. Найдено много агитационно-пропагандистских материалов. Например, книги ксенофобского содержания, где отрицалось право Украины на независимость.

Автор: Анна Романюк