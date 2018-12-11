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      В Украине запретили вакцину от ветряной оспы: известна причина

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      Вакцину от ветрянки Варилрикс запретили в Украине
      В Украине запретили " Варилрикс" / nastanova.com

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на вакцину от ветряной оспы "Варилрикс".

      Такое решение приняли во вторник, 11 декабря.

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      Отмечается, что вакцину обнаружили в обращении на территории Украины серии 32050718, производитель готовой лекарственной формы "СмитКляйн Бичем-Биомед", Россия", упаковщик и контроль качества ООО "Смиткляйн Бичем-Биомед", Россия" с маркировкой на русском языке, ввезенного на территорию Украины с нарушением требований законодательства.

      Регулятор запрещает реализацию, хранение и применение лекарственного средства.

      Заборона вакцини від кору
      Распоряжение о запрете вакцины от ветряной оспы

      "Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно, после получения предписания: проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по его изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения; при наличии указанной серии лекарственного средства уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту расположения о причинах и принятых мерах относительно выполнения распоряжения", – говорится в сообщении.

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      Теги: Здоровье Лечение Лекарства Вакцина
      Источник: Здоров'я 24
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