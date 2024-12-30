Польский депутат предлагает запретить въезд украинским военным
В Польше депутат сделал возмутительное заявление. Он рассказал о двух ключевых аспектах, которые, по его мнению, страна должна учитывать в контексте российско-украинской войны.
Свои предложения член польской партии «Конфедерация» Витольд Туманович высказал для Polsat News, сообщает 24 Канал. В эфире обсуждали ситуацию, сложившуюся между Украиной и Словакией. Когда ведущий спросил, на чьей стороне должна быть Польша, политик заявил – "на польской".
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Что именно предлагает Туманович
Речь идет о недопустимости участия польских солдат в российско-украинской войне и запрете приезда регулярных украинских военных в Польшу. К слову, польский депутат активно выступает против возможного присутствия польских миротворцев в Украине.
Также, по его мнению, призванные в армию и привлеченные к длительной войне люди могут «представлять потенциальную угрозу», если их впустят в Польшу после достижения мира.
Мы очень хорошо знаем, что происходит с солдатами, которые уже не на фронте. К сожалению, они склонны к организованной преступности, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу,
– убеждает Туманович.
Он отметил, что этот вопрос пока мало обсуждается публично.
Подробнее о контексте
К слову, российские ракетные удары уничтожили почти половину энергогенерирующих мощностей Украины. Это привело к зависимости страны от импорта энергии, в частности из Словакии.
Украина заявила, что не будет продлевать соглашение на транзит российского газа через свою территорию после завершения его срока в конце 2024 года. В ответ премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине.
В свою очередь Польша заявила о готовности увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать возможный дефицит в Украине. Это решение направлено на поддержку украинской энергосистемы.