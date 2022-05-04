Запустили 18 ракет на Львов, Одесщину, Закарпатье и другие области: главное об атаке 3 мая

Российская армия 3 мая произвела большой ракетный обстрел украинских городов. В целом долетели очень многие ракеты, которые нанесли значительный ущерб железной дороге и остальной инфраструктуре.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это лишь демонстрирует бессилие России в войне. 24 канал собрал для вас главное о массированном ракетном ударе по городам Украины в этот вечер.

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Первые тревоги и взрывы

Приблизительно в 18:30 во многих городах начал раздаваться сигнал воздушной тревоги. Через полчаса уже была угроза удара с неба почти по всей территории страны.

В 20 часов начали появляться сообщения о взрывах в разных городах и регионах. Их слышали в:

Виннице;

Львове;

Киеве;

В Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, впервые к таким перечням добавилась Закарпатская область. Где-то прилетели по несколько ракет, а кое-где была слышна работа систем ПВО.

Ракеты летели из разных мест

В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что оккупационные войска России запустили в Украину как минимум 18 ракет из бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Вероятно, они были в Каспийском регионе. Также нанесли ракетные удары из других средств по Одесской и Донецкой областях.

Враг смог поразить инфраструктурные объекты 6 областей:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Львовской;

Винницкой;

Киевской;

Закарпатской.

Однако были и не долетевшие боеприпасы.

Противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито не менее 8 крылатых ракет, данные уточняются,

– подытожили служащие.

Также они добавили, что Кремль начал беречь свою авиацию. В течение суток ни самолеты, ни вертолеты противника не входили в контролируемое ВСУ воздушное пространство.

Россияне нанесли удар железной дороге

Укрзализныця сообщила, что значительная часть ударов пришлась на ее инфраструктуру. Поэтому возникла задержка в движении и отправлении 14 поездов по разным направлениям.

Впоследствии ситуацию прокомментировал глава правления компании Александр Камышин. Он сообщил, что повреждения действительно тяжкие. Россия ударила по 6 железнодорожным станциям в центральной и западной частях Украины.

Первый удар для региона

Жители Закарпатья в течение двух месяцев, как и все жители страны, много раз слышали сирены. Однако никогда после этого у них не было ни взрывов, ни сообщений о разрушениях.

Все изменилось в 21:35. В это время глава местной ОВА Виктор Микита подтвердил, что впервые с начала войны в область прилетела ракета. Она попала в одну из подстанций у вокзала в Воловце, что в Мукачевском районе. Поэтому без света остались 57 домов.

Удар был настолько мощным, что даже на расстоянии 500 метров выбило все оконные стекла. Также обломками ракеты повредило несколько автомобилей.

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Во Львове пострадали люди

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе повреждено несколько важных объектов инфраструктуры. В результате пострадали по меньшей мере 2 человека.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что российские ракеты попали в 3 подстанции. Как следствие, остались без электроснабжения 2 насосных подстанций.

В общем, проблемы со светом были в нескольких районах. Однако хуже всего то, что это задело несколько медицинских учреждений. К счастью, там были заранее разработаны планы действий на подобный случай. Поэтому это не поставило под угрозу жизнь пациентов.

Уничтожили путь на Днепропетровщине

Появилась и информация о разрушении железнодорожных сообщений в Каменском Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал об этом в половине 11 часов вечера.

Он отметил, что в районе было 2 "прилета" и пострадал один человек. Также подытожил, что неизвестно, сколько времени понадобится для восстановления железной дороги. Движение поездов на этом участке полностью остановили.

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Также есть погибшие в Кировоградской области

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что было сразу два попадания на Кировоградщине. Там тоже атаковали железнодорожную инфраструктуру.

К сожалению, в регионе не обошлось без жертв. Также несколько человек получили ранения, однако пока неизвестно точное количество.

По Одесщине били дважды

Мэр города Арциз Сергей Парпуланский сообщил, что был удар по этому городу в Одесской области. Однако он не указал, что там разрушили.

Впоследствии также сделала подобное заявление начальница пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Она сообщила, что вскоре совершили еще 2 ракетных удара по объектам инфраструктуры региона.

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