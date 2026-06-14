Это в фокусе, – народный депутат о повышении минимальных выплат в армии

В рамках реформы военной службы, объявленной Минобороны, минимальные зарплаты будут повышены до 30 тысяч гривен. Речь идет о тех, кто служит в тылу. Раздаются мнения, что этой суммы недостаточно. Есть немало случаев, когда военные в свободное время вынуждены искать подработку, чтобы иметь возможность прокормить семью.

Народный депутат Ярослав Юрчишин в беседе с 24 каналом отметил, что, судя по предыдущим разговорам на рабочих встречах в Верховной Раде и, в частности, с Михаилом Федоровым, главой Минобороны, он пришел к выводу, что существует четкое понимание того, что это только первый этап реформы и в дальнейшем могут быть представлены новые предложения.

Смотрите также Осталось очень много вопросов, – нардеп указал на нюансы анонсированной реформы ВСУ

Зарплаты в тылу: достаточно ли 30 тысяч гривен?

На следующих этапах реформирования, как подчеркнул нардеп, будут подниматься те вопросы, которые сейчас из-за нехватки ресурсов не удалось решить. В частности, речь идет и о минимальных зарплатах для военных, несущих службу в тыловых частях.

Это в фокусе. Это первый этап, а не вся реформа. Он логично должен быть направлен на наиболее критические потребности,

– пояснил Юрчишин.

К сведению! Базовый контракт, предусмотренный для должностей вне боевых частей, будет заключаться на срок 24 месяца. Военные будут получать в его рамках не менее 30 тысяч гривен ежемесячно. За службу в тылу выплачивается "база" и + 10 тысяч гривен. За боевые задачи в штабах, пунктах управления или участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты. Максимально – до 120 тысяч гривен.

Размышляя над тем, достаточное ли сегодня обеспечение военных в тылу, народный избранник Ярослав Юрчишин убежден, что нет. Он отметил, что по сути произошла индексация и военным просто выровняли зарплату, да и то не полностью.

"Мы должны решить этот вопрос. Мы понимаем, о каком объеме ресурсов идет речь – это сотни миллиардов. Но точно можно сказать, что система обеспечения военных жильем нуждается в реформировании. Если государство не может выделить достаточные средства на аренду квартиры, то должно создать систему, где это обеспечение будет приемлемым", – подчеркнул Юрчишин.

Полное интервью нардепа о трансформации в армии: смотрите в видео

Напомним, что ранее военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев выразил убеждение, что 30 тысяч гривен для "тыловиков" будет мало, и рассказал о том, что его сослуживцы в свободное от службы время работают водителями такси или занимаются торговлей, поскольку зарплаты не хватает на аренду жилья в крупных городах, оплату коммунальных услуг и содержание семей.

Яковлев подчеркнул, что в тылу военные должны получать от 50 до 70 тысяч гривен. Он пояснил, что существует немалая категория военных, которые за период российско-украинской войны приобрели бесценный опыт и знают, как лучше трансформировать армию. Однако именно из-за низких зарплат они не хотят применять эти знания на тыловых должностях, выбирают боевые, потому что там предусмотрены более высокие выплаты.