Народний депутат Ярослав Юрчишин у розмові з 24 Каналом зазначив, що з попередніх розмов на робочих зустрічах у Верховній Раді та зокрема з Михайлом Федоровим, очільником Міноборони, він зробив висновок, що є чітке розуміння, що це тільки перший етап реформи й далі можуть бути представлені нові пропозиції.

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Зарплати у тилу: чи достатньо 30 тисяч гривень?

На наступних етапах реформування, як підкреслив нардеп, будуть порушуватися ті питання, які зараз через нестачу ресурсів не було можливості розв'язати. Зокрема мовиться і про мінімальні зарплати для військових, які несуть службу в тилових частинах.

Це у фокусі є. Це перший етап, а не вся реформа. Він логічно має бути спрямований на найбільш критичні потреби,

– пояснив Юрчишин.

До відома! Базовий контракт, передбачений для посад поза бойовими частинами, укладатиметься на термін 24 місяці. Військові отримуватимуть в його межах не менше 30 тисяч гривень щомісяця. За службу в тилу виплачується "база" і + 10 тисяч гривень. За бойові завдання в штабах, пунктах управління або участь у бойових діях передбачені додаткові виплати. Максимально – до 120 тисяч гривень.

Розмірковуючи над тим, чи достатнє сьогодні забезпечення військових у тилу, народний обранець Ярослав Юрчишин переконаний, що ні. Він зауважив, що по суті відбулась індексація і військовим просто вирівняли зарплату й то не повністю.

"Ми повинні це питання розв'язати. Ми розуміємо про який обсяг ресурсів мовиться – це сотні мільярдів. Але точно можна сказати, що система забезпечення військових житлом потребує реформування. Якщо держава не може передбачити гідні кошти на оренду квартири, то має створити систему, де це забезпечення буде прийнятне", – наголосив Юрчишин.

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Нагадаємо, що раніше військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев висловив переконання, що 30 тисяч гривень для "тиловиків" буде замало і розповів про те, що його побратими у вільний від служби час працюють водіями таксі чи займаються торгівлею, бо зарплати на оренду житла у великих містах, оплату комунальних послуг, забезпечення сімей не вистачає.

Яковлев наголосив на тому, що у тилу військові мають отримувати від 50 до 70 тисяч гривень. Він пояснив, що є чимала категорія військових, які за період російсько-української війни здобули безцінний досвід і знають як краще трансформувати армію. Проте саме через низькі зарплати не хочуть ці знання впроваджувати на тилових посадах, обирають бойові, бо там передбачені більші виплати.