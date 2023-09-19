Оружие не только для обороны: что самое главное могут обсудить на "Рамштайне"

В Германии продолжается заседание "Рамштайна". В ходе встречи, вероятно, будут обсуждаться поставки Украине систем ПВО, высокоточных ракет, танков и самолетов. Новый пакет помощи должен быть нацелен не только на наши оборонительные позиции, но и ударные.

Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, экс-председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, параллельно с заседанием "Рамштайна" в США проходят переговоры нашей делегации с Джо Байденом.

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Что будут обсуждать во время заседания

Механизм "Рамштайн" будет работать вне зависимости от смены главы Минобороны Украины, но для Рустема Умерова такая встреча станет возможностью установить личные контакты с министрами или руководителями оборонных ведомств стран-участниц. Однако он будет работать по программам, которые уже определены. Речь идет о высокоточном вооружении, например, ракетах, танках, БТР, БМП, системах разминирования, системах ПВО – это тот пакет, который сегодня уже работает.

Теперь будет проведена верификация, насколько эффективно идет логистика, как мы обеспечены на период проведения боевых операций, каковы перспективы поставок, особенно на осень, зиму и весну. Ведь с учетом наступательных операций, мы будем нуждаться в в большем количестве боеприпасов, техники, систем разминирования,

– рассказал Николай Маломуж.

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Украине нужны системы ПВО

В ходе заседания будут обсуждаться поставки систем ПВО на осенне-зимний период. Мы помним практику прошлого года, когда враг постоянно наносил удары по энергообъектам, создавая нам проблемы. Оккупанты восстанавливают потерянный потенциал и определяют объекты для своих ударов.

"Системы ПВО на "Рамштайне" будут ключевыми. Будут говорить как о стратегической защите, так и тактической, на конкретных объектах энергетики. А также о системах ПВО на фронте, потому что там у нас проблемы с авиацией врага. Сейчас для нас чрезвычайно важно иметь мощное противодействие, пока нет самолетов, которых мы ждем", – заметил генерал.

Ракеты ATACMS, танки M1 Abrams и много боеприпасов

На протяжении заседания будут говорить о ракетах ATACMS, дополнительных системах ПВО, перемещениях на территорию Украины танков Abrams, а также о истребителях F-16, на которых уже проходят обучение наши пилоты.

Важнейшими в сегодняшней ситуации являются танки и бронетранспортеры. О поставках Leopard 1 уже заявила Дания, к ней присоединятся и другие страны. Но основной упор будет на стратегические ракеты, самолеты, а самое главное – боеприпасы. Европа и США за этот год значительно увеличили их производство.

Это еще один большой пакет, нацеленный не только на наши оборонные позиции, а именно на ударные. Предусматриваем танки Abrams, снаряды с обедненным ураном, пробивающие любую броню, кассетные боеприпасы, наносящие мощные удары по скоплению врага,

– подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что встреча "Рамштайн" будет проходить в тандеме вместе с переговорным процессом нашей делегации с президентом США Байденом и другими стратегическими партнерами.

Заседание "Рамштайна": последние новости

Заседание проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Его открыл глава Пентагона Ллойд Остин, а руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли уже анонсировал "прекрасную встречу". Украину на заседании представляет новый Министр обороны Рустем Умеров.

Глава Пентагона уже заявлял, что американские танки Abrams скоро будут в Украине. Время их поставки он не уточнил, но отметил, что будет вестись тесное сотрудничество с украинскими партнерами, чтобы всю помощь Украине использовали эффективно и надлежащим образом.

Ллойд Остин также отметил прогресс украинского контрнаступления. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают уверенно продвигаться.

Встречи в формате "Рамштайн" объединяют десятки стран мира с целью коллективной поддержки Украины в войне. Они призваны удовлетворить оборонные потребности украинской армии через оказание военной помощи.