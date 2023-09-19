Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, паралельно із засіданням "Рамштайну" у США відбуваються переговори нашої делегації з Джо Байденом.

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Що обговорюватимуть під час засідання

Механізм "Рамштайн" працюватиме незалежно від зміни очільника Міноборони України, але для Рустема Умєрова така зустріч стане можливістю встановити особисті контакти з міністрами або керівниками оборонних відомств країн-учасниць. Однак він працюватиме за тими програмами, які вже визначені. Мовиться про високоточне озброєння, наприклад, ракети, танки, БТР, БМП, системи розмінування, системи ППО – це той пакет, який сьогодні вже працює.

Тепер буде проведена верифікація, наскільки ефективно йде логістика, як ми забезпечені на період проведення бойових операцій, які перспективи постачання, особливо на осінь, зиму та весну. Адже з урахуванням наступальних операцій, ми потребуватимемо більше боєприпасів, техніки, систем розмінування,

– розповів Микола Маломуж.

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Україні потрібні системи ППО

Під час засідання обговорюватимуть постачання систем ППО на осінньо-зимовий період. Ми пам'ятаємо тогорічну практику, коли ворог постійно завдавав ударів по енергооб'єктах, створюючи нам проблеми. Окупанти поновлюють втрачений потенціал і визначають об'єкти для своїх ударів.

"Системи ППО на "Рамштайні" будуть ключовими. Говоритимуть як про стратегічний захист, так і тактичний, на конкретних об'єктах енергетики. А також про системи ППО на фронті, тому що там ми маємо проблеми з авіацією ворога. Зараз для нас надзвичайно важливо мати потужну протидію, поки немає літаків, на які ми чекаємо", – зауважив генерал.

Ракети ATACMS, танки M1 Abrams і багато боєприпасів

Упродовж засідання говоритимуть про ракети ATACMS, додаткові системи ППО, переміщення на територію України танків Abrams, а також про винищувачі F-16, на яких уже проходять навчання наші пілоти.

Надважливими у сьогоднішній ситуації є танки й бронетранспортери. Про постачання Leopard 1 уже заявила Данія, до неї приєднаються також й інші країни. Але основний акцент буде на стратегічні ракети, літаки, а найголовніше – боєприпаси. Європа і США за цей рік суттєво збільшили їхнє виробництво.

Це ще один великий пакет, який націлений не тільки на наші оборонні позиції, а саме на ударні. Передбачаємо танки Abrams, снаряди зі збідненим ураном, які пробивають будь-яку броню, касетні боєприпаси, які завдають потужних ударів по скупченню ворога,

– підкреслив Маломуж.

Він додав, що зустріч "Рамштайн" проходитиме у тандемі разом із переговорним процесом нашої делегації з президентом США Байденом та іншими стратегічними партнерами.

Важливо. Зустрічі у форматі "Рамштайн" об'єднують десятки країн світу, з метою колективної підтримки України у війні. Вони покликані задовольнити оборонні потреби української армії через надання військової допомоги.

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