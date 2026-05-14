Все послы приглашены на место удара в Киеве: Сибига созывает Совбез ООН из-за массированного удара России

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне массированного российского обстрела гражданских украинских объектов. Андрей Сибига отметил, что мир должен увидеть последствия российской агрессии собственными глазами.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Как прокомментировали массированную атаку России в МИД?

Министр сообщил, что поручил немедленно инициировать заседание Совета Безопасности ООН и задействовать другие международные площадки для реагирования на убийства Россией украинских гражданских.

Такой масштаб российского террора требует решительного международного ответа, и я прошу все государства отреагировать. Я поручил всем нашим посольствам завтра вывесить флаги и открыть книги сочувствия,

– подчеркнул Сибига.

Также он сообщил, что утром 15 мая иностранный дипломатический корпус в Киеве, в частности все послы, будет приглашен на одно из мест, где в результате российской атаки разрушена часть многоэтажного жилого дома.

Украина стремится продемонстрировать международным партнерам последствия удара и подчеркнуть, что в ответ на мирные инициативы Кремль продолжает террор и насилие.

Мир должен увидеть, что ответом России на все наши конструктивные мирные предложения является еще больше террора и насилия, и действовать соответственно,

– добавил дипломат.

Сибига отметил, что в результате последнего удара по Киеву погибли по меньшей мере 9 человек, среди которых – 12-летняя девочка. Еще десятки людей получили ранения, а около 20 считаются пропавшими без вести.

По его словам, количество жертв в результате атаки может расти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.

В период с 18:00 13 мая и до 08:00 14 мая Россия осуществила массированный обстрел, запустив на Украину 675 беспилотников и 56 ракет, в том числе и баллистику. В результате атаки разрушено или повреждено 11 жилых домов в Киеве и более 50 по всей территории Украины.

Важно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала заметил, что россияне 13 и 14 мая использовали тактику подобную той, что состоялась в середине апреля – тогда она длилась сутки. Эксперт объясняет это желанием оккупантов истощить украинскую систему ПВО. Кроме того, российским войскам трудно запускать большое количество дронов одновременно, поскольку Силы обороны успешно работают по аэродромам и пусковым площадкам беспилотников.



В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов предположил в комментарии 24 Каналу, что эта атака россиян связана с визитом Дональда Трампа в Китай и имела целью напомнить лидерам, что не стоит договариваться о России без России.

Какие последствия атаки на Украину?

В результате вражеского обстрела в Дарницком районе Киева произошло обрушение конструкции жилого многоэтажного дома. По меньшей мере 18 квартир разрушены до основания. Аварийно-спасательные работы продолжаются по состоянию на 19:00. Под завалами до сих пор находятся люди.

В результате атаки на Полтавскую область 1000 абонентов остались без газоснабжения.

Кроме того, в результате атаки было повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, зафиксировано разрушение и повреждение частных домов на двух локациях. Пострадавших или погибших нет.

В Одесской области враг атаковал портовую инфраструктуру и жилые дома. Двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет были ранены – их госпитализировали.

Утром 14 мая российские войска ударили по Харькову – под ударом оказались Салтовский и Шевченковский районы. Около 30 человек получили ранения.