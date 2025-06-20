Совбез ООН провел заседание по жестоким ударам России по Украине: главные заявления

Совет Безопасности ООН вечером 20 июня провел экстренное заседание по ситуации в Украине. Ключевой темой обсуждения стала последняя волна жестоких атак России.

В частности обсудили российский удар по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого по меньшей мере 28 мирных жителей погибли. Главные заявления, которые были сделаны во время экстренного заседания Совбеза ООН – читайте в материале 24 Канала.

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