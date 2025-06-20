Совбез ООН провел заседание по жестоким ударам России по Украине: главные заявления
Совет Безопасности ООН вечером 20 июня провел экстренное заседание по ситуации в Украине. Ключевой темой обсуждения стала последняя волна жестоких атак России.
В частности обсудили российский удар по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого по меньшей мере 28 мирных жителей погибли. Главные заявления, которые были сделаны во время экстренного заседания Совбеза ООН – читайте в материале 24 Канала.
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По данным Управления ООН по правам человека (OHCHR), с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 438 гражданских, в том числе 713 детей, еще 33 270 человек получили ранения. Помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча рассказал, что в ночь на 17 июня российские дроны и ракеты поразили семь районов Киева. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения. Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под завалами 35 квартир, разрушенных той ночью, Он отметил, что такие масштабы жертв и разрушений могут подорвать надежду на немедленное прекращение огня и усложнить перспективы установления устойчивого мира. Он отметил, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом. "Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", – подчеркнул помощник Генсека ООН. Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт призвала членов Совета Безопасности ООН осудить эскалацию российской агрессии против Украины. Этот Совет должен осудить нарушение (Россией – 24 Канал) международного гуманитарного права, призвать Россию положить этому конец и напомнить об обязательствах России по уставу ООН, Он напомнил о последних массированных ударах России по Киеву и другим украинским городам и отметил, что страна-агрессор не хочет мира и "стоит только посмотреть на ее действия, чтобы увидеть это". Боннафонт подчеркнул, что ни один глобальный кризис не заставит забыть, что "Россия, которая вторглась в Украину, нарушает Устав ООН и его основополагающие принципы, ставит под сомнение границы и угрожает европейской безопасности и глобальной стабильности". Прошло 116 дней, с тех пор как этот Совет принял резолюцию, в которой призвал к быстрому прекращению конфликта и установлению прочного мира между Россией и Украиной. Однако действия России противоречат этой цели, Ши отметила, что Соединенные Штаты вновь призывают Россию "вести добросовестные переговоры о прекращении огня и установлении прочного и долговременного мира". Она решительно осудила жестокие удары России по украинским городам, которые привели к гибели мирных жителей, и подчеркнула, что в этом месяце страна-агрессор применила кассетные боеприпасы для обстрела мирных населенных пунктов. Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное – прекратить войну. Россия должна прекратить убийства мирных жителей и разрушение их домов, школ и детских площадок, Кроме того, Ши призвала Китай прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые укрепляют ее военно-промышленную базу и позволяют ей осуществлять атаки беспилотниками и ракетами против Украины. "Мы также осуждаем Иран за поставки России беспилотников "Шахед" и ракет, а также КНДР за передачу России боеприпасов, ракет и живой силы", – подчеркнула американский дипломат. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил об обеспокоенности, что не только Россия бьет по украинским городам, но и Украина отвечает ударами. Китай глубоко расстроен и обеспокоен продолжением масштабных атак беспилотников и ракет Россией и Украиной друг против друга, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры с обеих сторон, Он озвучил позицию Китая, подчеркнув важность "приложить все усилия для защиты гражданского населения", поддержки импульса мирных переговоров и создания условий, способствующих прекращению огня. Кроме этого, Гэн Шуан раскритиковал США за "безосновательные" обвинения в адрес Китая о якобы косвенной поддержке России в ее войне против Украины. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что решение Путина терроризировать гражданское население Украины вызвано тем, что его армия не может победить на фронте. Это не война, ведущаяся в окопах. Эта российская война ведется в спальнях, это война на кухнях, война на детских площадках, война в больницах, в школах. Это безумие должно прекратиться, Также Мельник высмеял ложь постпреда России при ООН Небензи, который утверждает, якобы страна-агрессор, "в отличие от Украины не наносит ударов по гражданским". "Наш российский коллега бесстыдно заявил – с серьезным лицом – что Россия не нацеливается на гражданских. Если это не Россия обстреливает наши дома, то кто же еще? Инопланетяне из космоса? Возможно, следующий раз они обвинят марсиан, Темную сторону Силы или Зубную фею, которая сбрасывает бомбы вместо монет?", – заявил постпред Украины при ООН. Он подчеркнул, что Совбез ООН "не может позволить себе привыкнуть к этой войне". Мельник предостерег, что "медленное отравление привыканием" к российской агрессии представляет серьезную опасность. В связи с этим дипломат призвал Совет Безопасности ООН использовать свои полномочия, чтобы помочь "нам раз и навсегда положить конец этому кошмару". Мы призываем СБ принять смелые, решительных и неотложных мер для обеспечения немедленного, всеобъемлющего и безоговорочного прекращения огня по крайней мере на 30 дней, а лучше на 60, Он также отметил, что прошел 101 день, с тех пор, как Украина согласилась придерживаться всеобъемлющего прекращения огня, однако Россия отвергла его. Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну отметила, что война ежедневно оставляет свой след в жизни миллионов украинцев. В завершение она обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом:
Помощник Генсека ООН считает, что постоянные атаки России на украинские города подрывают надежды на прекращение огня
– добавил Енча.
Франция призвала Совбез ООН осудить эскалацию агрессии со стороны России против Украины
– заявил Боннафонт.
США призвали Россию начать добросовестные переговоры о прекращении войны
– подчеркнула постпред США при ООН Дороти Ши.
– заявила Ши.
Китай выразил обеспокоенность из-за взаимных ударов России и Украины
– заявил китайский дипломат.
Постпред Украины при ООН призвал Совет Безопасности воспользоваться своими полномочиями
– подчеркнул Мельник.
– подчеркнул Мельник.
По данным Управления ООН по правам человека (OHCHR), с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине погибло по меньшей мере 13 438 гражданских, в том числе 713 детей, еще 33 270 человек получили ранения.
Помощник Генсека ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча рассказал, что в ночь на 17 июня российские дроны и ракеты поразили семь районов Киева.
В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 28 мирных жителей, более 130 получили ранения.
Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под завалами 35 квартир, разрушенных той ночью,
Он отметил, что такие масштабы жертв и разрушений могут подорвать надежду на немедленное прекращение огня и усложнить перспективы установления устойчивого мира.
Он отметил, что удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.
"Мы осуждаем все такие атаки. Они должны прекратиться немедленно", – подчеркнул помощник Генсека ООН.
Постоянный представитель Франции при ООН Жером Боннафонт призвала членов Совета Безопасности ООН осудить эскалацию российской агрессии против Украины.
Этот Совет должен осудить нарушение (Россией – 24 Канал) международного гуманитарного права, призвать Россию положить этому конец и напомнить об обязательствах России по уставу ООН,
Он напомнил о последних массированных ударах России по Киеву и другим украинским городам и отметил, что страна-агрессор не хочет мира и "стоит только посмотреть на ее действия, чтобы увидеть это".
Боннафонт подчеркнул, что ни один глобальный кризис не заставит забыть, что "Россия, которая вторглась в Украину, нарушает Устав ООН и его основополагающие принципы, ставит под сомнение границы и угрожает европейской безопасности и глобальной стабильности".
Прошло 116 дней, с тех пор как этот Совет принял резолюцию, в которой призвал к быстрому прекращению конфликта и установлению прочного мира между Россией и Украиной. Однако действия России противоречат этой цели,
Ши отметила, что Соединенные Штаты вновь призывают Россию "вести добросовестные переговоры о прекращении огня и установлении прочного и долговременного мира".
Она решительно осудила жестокие удары России по украинским городам, которые привели к гибели мирных жителей, и подчеркнула, что в этом месяце страна-агрессор применила кассетные боеприпасы для обстрела мирных населенных пунктов.
Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное – прекратить войну. Россия должна прекратить убийства мирных жителей и разрушение их домов, школ и детских площадок,
Кроме того, Ши призвала Китай прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения, которые укрепляют ее военно-промышленную базу и позволяют ей осуществлять атаки беспилотниками и ракетами против Украины.
"Мы также осуждаем Иран за поставки России беспилотников "Шахед" и ракет, а также КНДР за передачу России боеприпасов, ракет и живой силы", – подчеркнула американский дипломат.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил об обеспокоенности, что не только Россия бьет по украинским городам, но и Украина отвечает ударами.
Китай глубоко расстроен и обеспокоен продолжением масштабных атак беспилотников и ракет Россией и Украиной друг против друга, что привело к большим жертвам среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры с обеих сторон,
Он озвучил позицию Китая, подчеркнув важность "приложить все усилия для защиты гражданского населения", поддержки импульса мирных переговоров и создания условий, способствующих прекращению огня.
Кроме этого, Гэн Шуан раскритиковал США за "безосновательные" обвинения в адрес Китая о якобы косвенной поддержке России в ее войне против Украины.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что решение Путина терроризировать гражданское население Украины вызвано тем, что его армия не может победить на фронте.
Это не война, ведущаяся в окопах. Эта российская война ведется в спальнях, это война на кухнях, война на детских площадках, война в больницах, в школах. Это безумие должно прекратиться,
Также Мельник высмеял ложь постпреда России при ООН Небензи, который утверждает, якобы страна-агрессор, "в отличие от Украины не наносит ударов по гражданским".
"Наш российский коллега бесстыдно заявил – с серьезным лицом – что Россия не нацеливается на гражданских. Если это не Россия обстреливает наши дома, то кто же еще? Инопланетяне из космоса? Возможно, следующий раз они обвинят марсиан, Темную сторону Силы или Зубную фею, которая сбрасывает бомбы вместо монет?", – заявил постпред Украины при ООН.
Он подчеркнул, что Совбез ООН "не может позволить себе привыкнуть к этой войне". Мельник предостерег, что "медленное отравление привыканием" к российской агрессии представляет серьезную опасность. В связи с этим дипломат призвал Совет Безопасности ООН использовать свои полномочия, чтобы помочь "нам раз и навсегда положить конец этому кошмару".
Мы призываем СБ принять смелые, решительных и неотложных мер для обеспечения немедленного, всеобъемлющего и безоговорочного прекращения огня по крайней мере на 30 дней, а лучше на 60,
Он также отметил, что прошел 101 день, с тех пор, как Украина согласилась придерживаться всеобъемлющего прекращения огня, однако Россия отвергла его.
Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Эдем Восорну отметила, что война ежедневно оставляет свой след в жизни миллионов украинцев.
В завершение она обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом: