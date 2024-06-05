Интенсивность обстрелов уменьшилась: что поможет в усилении обороны приграничья Украины

Россияне ежедневно активно обстреливают украинских военных, их позиции и Харьков КАБами. Также враг пытается посеять уныние среди украинцев массированными атаками. Для защиты приграничья нашей страны есть множество противодействий оккупантам.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что для усиления обороны ВСУ нужны и самолеты, и разрешение на применение ракет дальнего действия. Между тем Patriot Силам обороны следует применять осторожно.

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Что поможет для усиления защиты

Жданов рассказал, что для усиления обороны приграничья Украины есть целый комплекс мероприятий, которые нужно выполнить. Тогда под защитой будут украинские войска и Харьков.

И самолеты F-16, и противовоздушные средства среднего, малого радиуса действия в достаточном количестве, и разрешение на применение ракет на 160, 300 километров, потому что для того, чтобы подвинуть российскую авиацию, надо нанести огневое поражение по аэродромам или складам с бомбами, боеприпасами, топливом для этих самолетов,

– подчеркнул военный эксперт.

Интенсивность обстрелов

По словам Жданова, КАБы, которые являются оружием ближнего радиуса действия, к сожалению, оказались очень эффективным оружием, которое использует Россия для огневого поражения украинских военных и их позиций. Россияне также особенно терроризируют Харьков этими управляемыми авиационными бомбами и используют это как рычаг давления.

Что касается ракетных ударов, Россия массированными атаками Украины пытается сформировать у украинцев общественное мнение о мире в обмен на территории или "мир любой ценой". Это делается через разрушение украинской экономики, в основном энергетической сферы, потому что от нее зависит вся экономика страны.

Кстати, количество ракетных ударов уменьшилось и их наполненность тоже не такая большая, как год назад. Это может свидетельствовать о недостатке самих ракет или носителей. Самолеты тоже надо восстанавливать, они уже не тянут по 10 ракет на борт, как это было во время первых огненных налетов зимой 2022 – 2023 годов,

– отметил военный эксперт.

Однако Жданов объяснил, что украинцы не почувствовали эффекта от разрешения США бить по территории России из-за существования военных рычагов. Если поставить Patriot в 20 километрах от границы для сбивания вражеских целей, то ему "на голову" сразу полетит все, что имеют россияне.

Даже самый примитивный Ланцет (российский боеприпас – 24 Канал) Patriot не увидит, а он может его разрушить. Поэтому для того, чтобы его там поставить, нужно организовать глубинно эшелонированную систему защиты и обороны,

– отметил военный эксперт.

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