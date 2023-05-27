Все должно работать в комплексе, – Игнат рассказал, чего не хватает Украине для защиты неба

Украина ведет переговоры со странами-партнерами, чтобы получить более мощную защиту неба. ВСУ требуется гораздо больше ПВО и ПРО. Также частью противовоздушной обороны есть истребители F-16.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, для сухопутных войск Украины нужны не только ЗРК Patriot.

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"Конечно, мы сейчас имеем на вооружении фактически все, что нам обещал Запад. По типам и номенклатуре, но не по количеству. Для ПВО сухопутных войск нужен не только ЗРК Patriot. Patriot также нуждается в защите малых ПВО", – отметил он.

Единая система для защиты неба

Юрий Игнат объяснил, что для сухопутных войск нужны малые ПВО типа Crotale или Gepard, которые будут стоять в эшелоне и выполнять свои задачи. Дальше будет идти противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ – комплексы разного радиуса действия, например IRIS-T, Patriot, SAMP/T. Все должно работать как единая система.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, что истребители F-16 также будут частью ПВО. Они будут перекрывать пространство сверху. Сейчас это делают самолеты МиГ-29 и Су-27, но все советское нужно заменить.

Таким образом нам нужно иметь эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая может прикрывать важные стратегические направления, государственные объекты, крупные города, объекты критической инфраструктуры. Это все должно работать в комплексе,

– подчеркнул Игнат.

Он подчеркнул, что вся граница с Беларусью, Россией, линия боевого столкновения, морское побережье – это линия фронта, которая тянется на расстояние более 2 тысяч километров.

"Одна установка Patriot может работать по баллистике до 40 километров при благоприятных условиях. У одного комплекса Patriot до 8 таких установок. Их нельзя поставить на границе, но не иметь защиты внутри страны. Нам нужно их больше. Два дивизиона – это очень мало. Поэтому ожидаем еще SAMP/T и его эффективную работу", – добавил спикер.

Игнат о защите украинского неба: смотрите видео

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