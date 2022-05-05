Защитники на Востоке отразили новые вражеские атаки и уничтожили оккупантов и их технику

Украинские военные смело обороняются на Востоке Украины. Сегодня, 5 мая, им удалось отразить две атаки врага.

Российские оккупанты в очередной раз терпят потери на Востоке Украины. Украинские защитники уничтожили несколько десятков россиян и несколько меньше вражеской техники.

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ВСУ отбили две атаки врага

Во время атак захватчики потеряли:

личного состава – 32

танки – 3

БМП (боевая машина пехоты) – 2

БТР (бронетранспортер) – 1

ББМ (бронированная боевая машина) – 1

АТТ (артиллерийский тягач) – 1.

БПЛА (беспилотник) – 2.

Какая сейчас ситуация на Востоке

Российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Харькова. Однако им ничего не удалось: попытка наступления близ Старого Салтова провалилась.

Кроме того, захватчики имеют регулярные потери личного состава, поэтому они наращивают медицинское обеспечение войск. Для этого россияне используют гражданские медицинские учреждения, где размещают своих раненых. К примеру, они провели госпиталь на базе городской больницы в Купянске.

По данным Генштаба, оккупанты пытаются улучшить положение вблизи города Изюм. Они обстреливают близкие населенные пункты из артиллерии. Однако никаких успехов нет. Значительные потери у россиян фиксируют и на этом направлении: они были вынуждены вывести подразделения из 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии на восстановление.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уже пошли в контратаку в Харьковском и Изюмском направлениях.

На Донецком направлении захватчики еще пытаются завладеть Попасной и полностью взять под контроль Рубежное. Все атаки оккупантов завершились неудачами.

Есть признаки, что у врага проблемы с личным составом и в других направлениях. Так, во временно оккупированные территории Луганской области прибыли подразделения так называемого "казачьего войска" из Оренбурга. Пока известно, что численность всех таких отрядов из Кубани составляет около 400 человек. Они будут охранять объекты инфраструктуры, а также выполнять полицейские функции. В общей сложности в ОРДЛО находится не менее 2 тысяч "казаков" со всей России.

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