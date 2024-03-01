Защитники разгромили элитную штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении
Украинские военные смогли остановить вражеское наступление на Авдеевском направлении, нанеся россиянам большие потери. Враждебная элитная штурмовая группа "отправилась" на концерт Кобзона.
После того, как из-за нехватки боеприпасов Силы обороны были вынуждены покинуть Авдеевку, враг продолжил наступательные действия на этом направлении, пытаясь истощить наши войска. Несмотря на это, украинские воины героически держат оборону, заставляя врага сожалеть о каждой попытке штурма.
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Активная оборона
Так, воины 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили элитную штурмовую группу россиян 15 отдельной гвардейской бригады вместе с техникой.
Как отмечают в бригаде, успеха удалось добиться благодаря успешным попаданиям роты ударных БПЛА во взаимодействии с легендарными экипажами "Брэдли".