Защитники сбили 29 ударных дронов: 4 "Шахеда" до сих пор летают

Россия атаковала Украину дронами. Стало известно, сколько вражеских целей удалось уничтожить.

В ночь на 11 октября оккупанты запустили по Украине 66 "Шахедов" и две ракеты.

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Каков результат работы ПВО

Отмечается, что баллистический "Искандер-М" был выпущен из Крыма, управляемая авиационная ракета Х-31П – из акватории Черного моря. Пуски дронов враг совершал из Курска.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА повернули в направлении России.

Четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

К слову, в ЦПД отметили, что россияне используют "Шахеды" не только для ударов, а для разведки.