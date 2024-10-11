У ніч проти 11 жовтня окупанти запустили по Україні 66 "Шахедів" та дві ракети.

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Який результат роботи ППО

Зазначається, що балістичний "Іскандер-М" був випущений з Криму, керована авіаційна ракета Х-31П – з акваторії Чорного моря. Пуски дронів ворог здійснював з Курська.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії.

Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України.

До слова, у ЦПД наголосили, що росіяни використовують "Шахеди" не лише для ударів, а для розвідки.