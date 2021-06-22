Цього тижня у Верховній Раді билися, сварилися та любилися. Розповім про все по черзі.

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Бійка Тищенка та Киви через Потураєва

Почалося все з депутата фракції "Слуга народу" Микити Потураєва, котрий з трибуни заявив, що епоха бідності завершиться тоді, коли народ розстріляє депутатів з фракції ОПЗЖ.

Саме так, депутат політичної сили, яка має більшість у парламенті, свого президента, свій уряд, свою генеральну прокурорку, свою СБУ, каже, що єдиний спосіб виконати власні ж передвиборчі обіцянки, а також дати раду проросійським колаборантам – щоб громадяни почали когось розстрілювати.

До теми Бійка в Раді почалася зі слів Микити Потураєва про "розстріл ОПЗЖ"

Я не вигадую, є відео. І пан Потураєв зробив хитро і не назвав, яку фракцію має на увазі.

Ну, але в ОПЗЖ самі зрозуміли, хто тут найбагатша фракція, побігли вимагати вибачень від Потураєва і почалася штовханина. Завдяки цьому ми отримали ось ці епічні кадри бійки Тищенка та Киви.

Потім Микита Потураєв вибачився, сказав, що то були емоції. Тоді я взагалі не розумію для чого була ця заява? Хіба щоб показати що мачомен Ілля Кива вже не вперше на розборках може робити хіба що страшний вираз обличчя? (А, це його звичайний вираз обличчя? Упс, соррі)

У "Голосі" хочуть розділитися

У фракції "Голос" депутати вирішили розділитися. Саме таку заяву зробило десять із двадцяти депутатів. Вони висловили недовіру керівництву партії та фракції і хочуть тепер створити об'єднання "Справедливість".

Я не розумію як це буде реалізовано із правової точки зору, бо такої опції регламент Верховної Ради не передбачає.

До теми Як Рада втрачає "Голос": хроніка розвалу політсили

Проте, це не так суттєво. Я досі вважаю, що команда, котру зібрав Голос у 2019 році – це топовий топ.

Тому зараз найбільше мене засмучує відчуття, ніби ти дитина, яка з батьками ще вчора пережила велику радість, бо ходила купувати сімпл-дімпл, а сьогодні вони зненацька розлучаються і тобі треба вибрати кого ти любиш більше – маму чи тата.

Квіти депутатам та інші дорогі речі

Депутати обурилися квітам у "Верховній Раді". На тижні у однієї з депутаток "Слуг Народу" був день народження.

Але не всім депутатам сподобалося, що її вітали величезною кількістю букетів. Деякі депутати з опозиції називали "непристойним" витрачати такі гроші на квіти.

Що ж, якщо є час журити колег за вартість квітів, то чекаємо, коли з'явиться час журити і за дорогі аксесуари. Чому квіти це не морально, а сумка за 80 тисяч гривень чи сорочка за тридцять такої реакції не викликають?

Закон про Нацраду з питань ТБ та радіомовлення

У Раді 3 дні розглядали законопроєкт про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко нагадаю, це важливий державний орган, який видає ліцензії на мовлення і слідкує за тим, щоб усі ефіри були нормальними. І, за потреби, забирати ліцензії, якщо в ефірах починається щось ідіотське – на кшталт ретрансляції російської пропаганди.

Саме тому депутати "ОПЗЖ", як головні бенефіціари діяльності каналів "Зік", "112" та "Нюзван", намагалися всіляко критикувати Нацраду і блокувати розгляд правками. Мабуть, саме тому Микита Потураєв не витримав і ляпнув те, що ми вже обговорили.

З іншого боку, маємо хеппі енд – важливий законопроєкт прийнято. Тепер Нацрада буде більш незалежною, а призначення і звільнення членів нацради має відбуватися чіткіше і зрозуміліше. Плюс ще й мають підвищити зарплати.

Тож тепер нацраді можна сміло закочувати рукави і братися за ті російські інформаційні смітники, що ще залишилися у нашому медіаполі.

Вірастюк

Василь Вірастюк – багаторічний володар титулу найсильніша людина України та світу – цього тижня став народним депутатом фракції "Слуга народу".

До теми Скандальні довибори, стосунки зі Зеленським та бійка з Кивою: ексклюзивне інтерв'ю з Вірастюком

Ви чекаєте жарт? Нєнєнє, самі ризикуйте і жартуйте з Вірастюка.

Паралімпіада та суди – кому більше треба грошей?

Депутати докинули 600 мільйонів гривень судам на діяльність та зарплати. Гроші забрали із підготовки наших спортсменів на Паралімпійські та Дефлімпійські ігри. Офіційне пояснення – судам бракує грошей, а самі ігри перенесли на 2022 рік.

Але це трішки лукавість, бо судам насамперед бракує реформи. І цього тижня чомусь у Раді намагалися протягнути законопроєкт, що дозволяв би вирішувати "старим" не реформованим органам, хто має право ставати суддею. (Чорно-біла вставка – Суперова була б реформа.)

На щастя, цього разу вдалося цю правку прибрати. Але так само прибрали і кошти для спортсменів. Я розумію, що судова це топпріоритет, без неї країні буде дуже важко. Проте, Рада та уряд мають шукати варіанти як підтримати і реформу, і спортсменів, які на минулих Іграх зайняли третє загальне місце.

Рубрика "Мені соромно за своїх депутатів?"

Пригадуєте, у минулому випуску я розповідав, що Рада дала змогу чиновникам не заповнювати у декларації майно своїх партнерів, якщо ті нічого не сказали?

Так от, президент зробив мудро – він наклав вето на цей закон. І тепер Раді треба або шукати конституційну більшість і долати вето президента, або вносити правки і робити закон нормальним.

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З іншого боку, до президента та "Слуг народу" все одно є питання. Бо, з одного боку, РНБО під головуванням резидента запроваджує санкції проти олігархів – і це добре. Але за кілька днів до того Верховна Рада у першому читанні підтримує закон, у котрому є правки, котрі дозволяють компаніям олігархів списати борги перед Нафтогазом.

Тому у рубриці "Мені соромно за своїх депутатів?" сьогодні лінк на голосування за цей законопроєкт. Клацайте, шукайте свого нардепа і запропонуйте до другого читання прибрати такі ганебні правки.

Огляд подій тижня з Верховної Ради від Яреми Духа – дивіться відео:

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До скорої зустрічі та будьте здоровими!