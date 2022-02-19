Заслушал отчет о состоянии боеготовности войск: Зеленский в "Борисполе" встретился с силовиками

Владимир Зеленский 19 февраля провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых учреждений. Президенту предоставили подробные отчеты о событиях на Донбассе и состоянии боевой готовности войск.

Президент только вернулся из Германии после выступления на Мюнхенской конференции.

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Зеленский заслушал данные разведки

Зеленскому предоставили информацию от разведки о ситуации на территории России и Беларуси, вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.

На совещании говорили и о гуманитарных проблемах. Силовики с президентом обдумывали возможные сценарии развития событий и шаги Украины.

Важно, что Зеленский поручил изучить дополнительное материально-техническое обеспечение войск.

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