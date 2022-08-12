США должны непублично предупредить путина, что из-за ЗАЭС его могут ликвидировать, – Яковенко
россияне продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Страны Запада должны резко отреагировать на такой ядерный шантаж со стороны владимира путина.
Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Как известно, из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС работает с рисками утечки водорода и распыления радиации.
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"Уже сейчас ясно, что путин не остановится. Ядерный шантаж стал его стратегией", – сказал Яковенко.
По словам оппозиционера, в сложившейся ситуации нужна жесткая и четкая позиция Запада. Он считает, что западные политики не заставят себя ждать с такими заявлениями.
Как прекратить ядерный шантаж со стороны россии
Впрочем, как отметил политик, существует гораздо более действенный способ повлиять на путина. Спецслужбы США и Великобритании должны организовать "утечку" информации по неофициальным каналам о том, что готовятся нанести путину большой вред.
Это должна быть целенаправленная "утечка" информации. Нужно донести, что если путин будет угрожать уничтожением планеты, то спецслужбы стран НАТО найдут возможность уничтожить его персонально,
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что президент США Джо Байден или премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделать такие заявления публично не могут. Однако с помощью неофициальных каналов спецслужбы могут донести это сообщение адресату.
"путин – главный террорист планеты"
Яковенко предположил, что спецслужбы стран Запада могут не только распространить информацию о возможной ликвидации кремлевского диктатора, но и реально запланировать такую спецоперацию. Он напомнил, что в мировой истории были случаи, когда успешно уничтожали особо опасных террористов.
А сейчас главным террористом планеты является путин. Конечно, это более сложная история, чем
уничтожение Усама бен Ладена и других. Это трудная, но посильная задача,
– отметил политик.
Что может остановить путина
Он добавил, что информация об угрозе, запущенной спецслужбами, может действительно повлиять на путина.
Непосредственная угроза его жизни – это то, что его остановит. Путину наплевать на интересы россии и россиян. Но он очень боится за свою жизнь,
– подчеркнул Яковенко.
Яковенко рассказал, могут ли ликвидировать путина из-за угроз на ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- 11 августа российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Между тем, эксперты проанализировали кадры удара за несколько дней до этого. Из этого анализа видно, что именно оккупанты открывают огонь по атомному объекту.
- Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что хочет возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию. Но это может быть только при условии, что миссия будет сотрудничать с двумя сторонами конфликта.
- Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь по ЗАЭС и вблизи нее, а также полностью демилитаризовать периметр вокруг атомной электростанции. Затем заявление Гутерриша поддержали в США.