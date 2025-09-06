Как заметил в эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, есть две стратегические операции, которые сегодня проводит Украина. Они являются критическими для врага.

Какие 2 операции могут заставить Путина остановиться?

Прежде всего говорится о работе Сил беспилотных систем, которые наносят эффективные удары вглубь территории врага. А вторая операция – стратегическая оборонительная на фронте.

Сказать, что обе операции происходят без проблем – это не совсем правда. С ударами по России меньше трудностей, потому что есть примерно рассчитанные силы и средства,

– отметил Павел Лакийчук.

Наземная оборонительная операция "буксует". Есть ряд внешних и внутренних факторов, которые на это влияют. В частности неспособность нашего государства организовать нормальную мобилизацию человеческих ресурсов для защиты государства.

Также есть технические факторы и внешние. Американцы понимают, что остановить убийства может военная помощь Украине. Украинские военные готовы воевать самостоятельно, но мы нуждаемся в оружии, боеприпасов, техники.

Европейцы тоже не готовы помогать. Они говорят, что этого оружия не хватает даже им. Ведь они 30 лет полагались исключительно на американских союзников.

"Поэтому нет очевидных путей завершения войны. Но если нам удастся остановить врага, то потребуются гарантии безопасности, участие европейцев в этом процессе. Лучше пусть они сейчас об этом дискутируют, потому что потом это может растянуться еще на годы", – заметил Лакийчук.

