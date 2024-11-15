Зеленский сказал, когда будет говорить с Трампом о завершении войны

Украинский лидер отметил, что позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа будет ясна после того, как детально поговорит с ним при широкой встрече.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

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Когда Зеленский будет говорить с Трампом о мире

Зеленский отметил, что будет понимать позицию Трампа после того, как подробно обо всем этом поговорит с ним "при широкой встрече".

Я не уверен, что это можно сделать правильно до того, как он будет в Белом доме. Потому что только после инаугурации у него будет полная легитимность заниматься геополитикой,

– подчеркнул украинский лидер.

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Краткая справка. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

Добавим, накануне, в интервью Суспильному, Зеленский рассказал, что между ним и будущим президентом США сложилось "конструктивное взаимодействие".