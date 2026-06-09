Экс-чиновник Госдепа назвал два пути, как США могут "задушить" режим Путина

Украина не сможет достичь справедливого прекращения огня, пока Россия не почувствует серьезного военного и экономического давления. Кремль пока не серьезно воспринимает возможность мирных переговоров, но это может измениться.

Бывший чиновник Госдепартамента США Дэвид Тафури рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин пойдет на компромиссы только тогда, когда осознает собственную уязвимость. Он считает, что нынешнего санкционного давления на Россию недостаточно.

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Что может заставить Путина согласиться на прекращение огня?

Дэвид Тафури подчеркнул, что справедливое соглашение о прекращении огня станет возможным только тогда, когда Россия столкнется с реальными последствиями войны как на фронте, так и в экономике.

Президент США Дональд Трамп пытался добиться прекращения огня, однако для этого необходима скоординированная работа США и европейских союзников по усилению давления на Кремль.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что главным препятствием к завершению войны остается нежелание России соглашаться на справедливые условия мира. По словам президента, Украина готова к переговорному процессу, однако он должен основываться на реальных гарантиях безопасности и четких договоренностях.

По мнению экс-чиновника Госдепа, особое внимание нужно уделить странам, которые продолжают покупать российскую нефть и помогают Москве получать доходы для финансирования войны.

Также я считаю, что важно еще раз пересмотреть санкции против российских финансовых учреждений. Именно эти учреждения позволяют России продавать нефть на черном рынке и возвращать ей прибыль,

– пояснил Тафури.

Он отметил, что Запад должен использовать два главных направления давления на Кремль. Первый – экономический, который предусматривает санкции, тарифы и вторичные ограничения против тех, кто помогает России обходить запреты.

Экс-чиновник Госдепа о возможностях давления на Россию: видео

Второе направление – усиление военной поддержки Украины. Говорится как о финансовой помощи для закупки вооружения и развития собственного производства, так и о прямой передаче оружия.

Европа очень сосредоточилась на этом, и я рад то, что она активизировалась и предоставляет Украине больше оружия. Но сейчас пришло время увеличить эту поддержку еще больше,

– отметил бывший чиновник Госдепартамента США.

Он также убежден, что для поддержки Украины следует активнее использовать замороженные российские активы, которые могут стать важным ресурсом для усиления обороноспособности государства.

Санкции против России: последние новости

Венгрия неожиданно изменила свою позицию относительно санкций против России и готова поддержать их продление сразу на год. Ранее Будапешт соглашался только на шестимесячное продление ограничений и неоднократно затягивал принятие санкционных решений ЕС.

Окружение Владимира Путина продолжает находить способы обходить международные санкции, используя оффшорные юрисдикции и сложные финансовые схемы. Несмотря на ограничения Запада, часть российских активов и в дальнейшем остается скрытой от контроля.

Европейский Союз рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию, поскольку считает, что экономика страны-агрессора все больше сталкивается с внутренними проблемами. Особое внимание в новом пакете ограничений могут уделить российскому "теневому флоту", который помогает Кремлю получать доходы от экспорта нефти.