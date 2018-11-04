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      "Завершить то, что делала Гадзюк": Климкин отреагировал на смерть активистки

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      Глава МИД отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк
      Глава МИД отреагировал на смерть Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк ужасной трагедией. Глава МИД отмечает, что необходимо завершить то, что делала активистка.

      Об этом глава МИД написал в своем Twitter.

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      Министр отмечает, что необходимо сделать так, чтобы "такой ужас нельзя было даже себе представить".

      Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случился, а даже нельзя было его представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов,
      – отметил Климкин.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и дальнейшая смерть активистки: все, что нужно знать


       

      СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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