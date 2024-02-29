Зависят ли массированные обстрелы от уничтоженного А-50: Игнат предостерег украинцев
Украинские силы сбили российский ДРЛО А-50 над Азовским морем. Этот самолет выполнял разведывательные действия, которые в частности позволяли врагу готовить массированные атаки по территории Украины.
В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал 24 Каналу, что радиолокационная разведка, которую враг проводит с помощью воздушного радара А-50, это лишь один из типов разведки. Ранее он сообщал, что А-50 отсутствует в небе уже четыре дня.
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Не расслабляемся
Враг также может получать разведывательную информацию из разных источников. Это может быть космическая, агентурная разведка и т.д. Все объекты, которые россияне планируют поражать, есть в их базе и выписаны по приоритетности.
Поэтому отсутствие российского А-50 в небе не означает, что будут остановлены массированные ракетные обстрелы Украины.
Не стоит расслабляться в чем-нибудь. Единственное, россияне действительно могут получать меньше информации о наших силах и средствах, способных отражать эту атаку,
– отметил Юрий Игнат.
Напомним, 23 февраля украинские силы сбили уже второй самолет А-50. Первый был поражен 14 января над Азовским морем. Это был первый случай в истории, когда уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В тот день вдобавок наши защитники "приземлили" также российский Ил-22.
Что известно об ущербе российского ДРЛО А-50
- В Воздушных силах заявили, что 23 февраля "приземлили" вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он был сбит над Азовским морем, а упал он в Краснодарском крае.
- Жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщали о падении летательного объекта и звуках взрывов, которые его сопровождали. Также они публиковали видеосвидетельства пожара, произошедшего на месте "приземления".
- После падения самолета некоторые российские паблики распространили информацию о том, что самолет был поражен из-за "дружественного огня", то есть россияне сами случайно сбили собственный борт.
- Наталья Гуменюк – начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга, рассказала, что ликвидация этого самолета является очень болезненной потерей для оккупантов. По ее словам, у россиян еще остались самолеты А-50, но у них есть проблема с личным составом и укомплектованием этих летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что в сбитом самолете погибли 10 членов его экипажа.