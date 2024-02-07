Когда в Украине построят завод по производству беспилотников: в компании Baykar назвали сроки
Источник:Reuters
Генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар подтвердил, что строит завод в Украине, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Этот завод будет расположен под Киевом.
Байрактар также назвал сроки, когда именно завод по производству беспилотников. По его словам, это уже может произойти до 2025 года.
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Байрактар рассказал, сколько времени нужно на строительство завода
В интервью журналистам Reuters на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Халюк Байрактар сказал, что завод по производству беспилотников под Киевом строят. На этом предприятии будет работать около 500 человек.
Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а потом мы перейдем к внутренней техники, оборудования и организационной структуры,
– объяснил он.
Гендиректор компании Baykar заметил, что мощность завода составит около 120 единиц ежегодно. Однако он пояснил, что до сих пор не решено, или производство на украинском заводе будет сосредоточено на модели дронов TB2 или на TB3.
В ответ на вопрос о потенциальных рисках для безопасности, связанные с войной, что продолжается, генеральный директор решительно заверил, что строительство завода идет без помех и будет продолжаться согласно плану.
Компания Baykar инвестировала в Украину 100 миллионов долларов
- Генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве сообщил, что инвестирует в украинское производство 100 миллионов долларов США. По словам Байрактара, сейчас в Украине компания имеет три направления вложения средств.
- Одно из них это завод по созданию беспилотников. Затем турецкая компания хочет создать сервисный центр, а также главный офис в Украине.
- Байрактар заверил, что это будет экологическое и взаимовыгодное сотрудничество. Ведь Украина может предоставить уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона непосредственно сами беспилотники.
- Стоит отметить, что в июле 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что в Украине уже начали строить завод по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. По словам министра, предприятие будет довольно большим.