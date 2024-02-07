Когда в Украине построят завод по производству беспилотников: в компании Baykar назвали сроки

Генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар подтвердил, что строит завод в Украине, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Этот завод будет расположен под Киевом.

Байрактар также назвал сроки, когда именно завод по производству беспилотников. По его словам, это уже может произойти до 2025 года.

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Байрактар рассказал, сколько времени нужно на строительство завода

В интервью журналистам Reuters на Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде Халюк Байрактар сказал, что завод по производству беспилотников под Киевом строят. На этом предприятии будет работать около 500 человек.

Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а потом мы перейдем к внутренней техники, оборудования и организационной структуры,

– объяснил он.

Гендиректор компании Baykar заметил, что мощность завода составит около 120 единиц ежегодно. Однако он пояснил, что до сих пор не решено, или производство на украинском заводе будет сосредоточено на модели дронов TB2 или на TB3.

В ответ на вопрос о потенциальных рисках для безопасности, связанные с войной, что продолжается, генеральный директор решительно заверил, что строительство завода идет без помех и будет продолжаться согласно плану.

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